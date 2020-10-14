İstanbul 28°
parçalı az bulutlu
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1111
ALTIN
441.748
DOLAR
6.9524
STERLİN
9.1947
EURO
8.1762
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk büyük endişe yaşadı
Ankara'da balıklar kıyıya vurdu! Halk...
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden tutuklandı!
Eski Kırgızistan Cumhurbaşkanı Atambayev yeniden...
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe saçlı halini takipçilerinin beğenisine sundu!
Aslı Enver'den olay paylaşım! Pembe...
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah belanızı versin!
Nevşehir Belediyesi'nden Hatay paylaşımı! Allah...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler

Basında yer aldığı gün büyük ilgi toplayan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler haberi ile ilgili güncel ayrıntılar basına aktaırlmaya devam ediyor. Siz de 14 Ekim 2020 tarihli haberimizden güncel bilgileri hemen öğrenebilirsiniz.

14 Ekim 2020 Çarşamba 19:30
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Takip Et:

Ecdadımızı anlatan dizilere bir yenisi daha ekleniyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi çok yakında ekranlarda olacak. Vatandaşlarımız Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun’un kim olduğunu merak ediyor. Leyla Feray’ın kim olduğu belli oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu Gevher Hatun Kimdir?

TRT 1 ekranları yeni bir tarih dizisine hazırlık yapıyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi 28 Eylül 2020 Pazartesi günü ekranlarda olacak. Dizinin yönetmeni Emre Konuk olacak. Yapımcısı ise Akli Film olarak göze çarpıyor. Dizinin çok fazla izleyici kitlesine ulaşacağı tahmin edilirken uzun soluklu bir dizi olması planlanıyor. Dizinin başrollerinde Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Leyla Lydia Tuğutlu, Sevda Erginci ve Mehmet Özgür gibi usta oyuncular yer almaktadır. Dizinin oyuncu kadrosu da tamamlanmaya başladı. Diziye son katılan ise Gevher Hatun’u oynayacak olan Leyla Feray oldu.

Uyanış Büyük Selçuklu Leyla Feray Kimdir?


1993 senesinde İstanbul’da dünyaya gelen Leyla Feray, Koç Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümünden mezun oldu. Kendisi Lal Dedeoğlu’nun biricik kızıdır. Kendisinin çok fazla oyuncu çevresi olduğunu ve bundan dolayı sektöre giriş yaptığını söyledi. Daha önce 2013 yılındaki Ben Onu Çok Sevdim dizisinde oynamıştı.

Leyle Feray Oynadığı Diziler

  • 2013 –  Ben Onu Çok Sevdim
  • 2014 – Paşa Gönlüm (Türkan)
  • 2015 – Ömrüm Sessiz Bir Çığlık (Nağme)

2016-2017 Muhteşem Yüzyıl Kösem Bağdat Fatihi  IV. Murad (Ayşe Sultan)

Leyla Feray’ın Sevgilisi Var mı?

İki senedir Serhat Teoman adlı kişi ile birlikte olan Leyla Feray yalnız değildir. İkili sevgili olduklarını sosyal medya hesabındaki yorumlaşmalardan duyurmuştur. Leyla Feray aynı zamanda sosyal medyada da aktiftir. Başarılı oyuncunun Instagram hesabı @leylaferay olarak karşımıza çıkıyor.



Son Güncelleme: 14.10.2020 19:30
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Gevher HatunUyanış Büyük SelçukluLeyla Feray
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kırmızı Oda’nın yeni bölümündeki Alya diziye damgasını vurdu!
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Kuruluş Osman dizisine Umut Karadağ dahil oldu
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
Çukur’un son bölümünde vurulan Arık Böke Erdenet için diziden çıkıyor iddiası!
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
MasterChef Duygu ''Aldattı'' dediği nişanlısını affetti
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Milyoner'de yarışan Hikmet Karakuş'a bir tebrik de Bakan Kasapoğlu'ndan geldi
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Savaşçı dizisi neden yayınlanmadı, bitti mi? Savaşçı dizisi konusu ve oyuncu kadrosu

Popüler Haberler

Şeref Sözü dizisi Yasemin karakterini kim canlandırıyor? Öykü Çelik kimdir?
Şeref Sözü dizisi İsra kimdir? Sude Zülal Güler'in hayatı!
Kuruluş Osman Demirci Ahmet kimdir? Ahmet Yenilmez kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Sen Çal Kapımı dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti İstanbul'un hangi semtinde
Alev Alev dizisinin çekim yerleri neresi? Hangi il, semt, mahallede çekilecek?
Kuruluş Osman dizisi Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin
Alev Alev dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Şeref Sözü dizisi Cavidan kimdir? Toprak Sağlam yaşı ve oynadığı diziler
Kuruluş Osman dizisi Eftalya karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Sezanur Sözen kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Leyla Feray’ın yer aldığı diziler
Kuaförüm Sensin 27 Eylül Cuma kim elendi? Kim gitti? Haftanın kazananı kim oldu? İşte elenen ve haftanın birincisi
Bir Annenin Günahı Sadri kimdir? Gerçek adı nedir? Mehmet Aslantuğ hakkında bilgiler
Telefonlarında bulunan gizli kodlar ve işlevleri nelerdir?
3 Kasım 2019'da ne olacak? 3 Kasım 2019 kehanetleri nedir? 3 Kasım 2019'da bir şey olacak mı?
Ücretsiz maskeler için SMS mesajları ne zaman gelecek?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Kuruluş Osman Çömlekçi İdris kimdir? Bahtiyar Engin yaşı ve oynadığı diziler
Sen Çal Kapımı yaz dizisi yeni sezonda devam edecek mi? Sen Çal Kapımı final yapar mı?
Alev Alev dizisinde Bülent karakteri Kimdir? Cem Sürgit
Şeref Sözü dizisi tekrarları ve yeni bölüm hangi gün, saat kaçta hangi kanalda yayınlanıyor?
Şeref Sözü dizisi Dilber kimdir? Begüm Alınca nerelidir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.