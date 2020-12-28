İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!

Yazarlarımızın yeni ayrıntıları ile kaleme almaya devam ettikleri Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı! haberinin güncel gelişmelerini öğrenmek istiyorsanız siz de hemen 28 Aralık 2020 tarihli haberimizi okuyabilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 20:00
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal kimdir? İsmail Ege Şaşmaz'ın hayatı!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor. Selçuklu dizisine Faysal karakteriyle dahil edilen oyuncumuz merak edilmektedir. Faysal karakterinin gerçek hayatta olup olmadığı da bir başka merak edilen konudur.

2020 senesinde başlayan dizi kısa süre içerisinde pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Yakalanan bu başarının arkasında ise iyi bir ekip ve deneyimli oyuncular bulunmaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir?

Sultan Melikşah, Alparslan Sultanından aldığı Selçuklu devletinin gücünü en üst seviyelere çıkarır. Ancak Selçuklular gücünü artırdıkça hem devlet içinde hem de dışında düşman sayısı da artar. Kaderinin doğuştan devletle bir bütün olarak yazıldığı ve tek amacının ölümüne kadar devlete hizmet olacağı yönünde büyüyen Sencer, yıllar süren eğitimiyle idealist bir kahraman olur ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi durumuna getirir.

Melikşah ve Sencer çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalırken, en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi bilgili devlet adamları, Gazali gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi aydın kişiler olacaktır. Selçukluları yok etmeye yemin eden Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Tencer’in yarattığı tehlikeli entrikaları ve bu olayların arasında amansız bir mücadele veren Tuna ile Sencer'in yaşayacağı büyük aşkı anlatmaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu Faysal kimdir, gerçekte kim?

Batıni'nin lideri Hasan Sabbah, Selçuklu devletine sızmak için yeni bir casus gönderir. Hasan Sabbah, Selçukluları içeriden böl-parçala-yok et politikası ile sona erdirme çabası içinde, Batıni’ler Anadolu'ya hâkim olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu amaçla, Selçukluları bitirmesi için en kunaz ve zeki ajanlarından Faysal'ı aralarına yollar. Selçuklularla Batıniler arasındaki mücadelede önemli rol oynayacak. Faysal, 13.Bölümden itibaren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da doğdu. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur. Manisa Beledisi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis oyununu oynayarak oyunculuk alanına adımını atmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisinde Barış karakteri ile yaşamıştır. Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde ilk büyük rolünü 2018 yılında Mehmet karakteri ile oynadı. Son olarak 2020 yılında Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterine hayat vermiştir.

Yer aldığı yapımlar

2020-Sen Çal Kapımı (Kaan Karadağ)

2019-Ramo

2018-Mehmetçik Kut’ül Amare (Mehmet)

2017-Lise Devriyesi (Fırat)

2016-Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim)

2016-Aşk Yalanı Sever (Serdar Koçoğlu)

2015-Serçe Sarayı

2015-Günebakan (Rüzgar)

2013-Güneşi Beklerken (Barış)



Son Güncelleme: 28.12.2020 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege ŞaşmazUyanış Büyük SelçukluTrt 1DiziFaysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Batıniler kimlerdir, ne zaman ve nerede yaşamışlardır?
Saat 21:21 nedir? Saat 21:21 neyi ifade eder, anlamı nedir?
Seksenler Fehmi Baba diziye geri gelecek mi?
VAR sistemi taç atışına ve taç çizgisine bakar mı?
E-Nabız ile Covid-19 test sonucuna sorgulama ve görüntüleme işlemleri
Geçmiş yıllara göre özel sektör aylık asgari ücretleri ne kadar?
2021 İşsizlik maaşı ne kadar oldu? İşsizlik maaşına zam geldi mi?
2021 Bugün emekli olsam ne kadar emekli maaşı alırım?
Hasan Sabbah tarihte nasıl öldü? Uyanış Büyük Selçuklu Hasan Sabbah hikayesi
Çukur Selim ayrılacak mı, ölüyor mu?
Doğum yardım parası nasıl alınır? Şartları nelerdir? Doğum yardım parası sorgulama
Savaşçı yeni bölümler ne zaman yayınlanacak? Fox TV Savaşçı 5. sezon için heyecanlandıran fragman
2019 MEB LGS ek tercihler ne zaman başlayacak?
Sev Yeter dizisi neden final yapıyor? Final tarihi ne zaman?
AEK - Trabzonspor maçı hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Şifresiz izlenecek mi? AEK-Trabzonspor Maçı Muhtemel 11'ler
Uyanış Büyük Selçuklu Mansur kimdir? Nizamettin Özkaya gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Emekliye PTT üzerinden acil kredi verilecek! 2020 PTT emekli kredi kampanyası
2021 evli, bekar, eşi çalışmayan, 1, 2, 3, 4, 5, çocuklu, çocuksuz, eşi çalışan zamlı AGİ tablosu!
Çukur dizisi Kulkan Erdenet kimdir? Mert Yazıcıoğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu Kuvel kalesi nerededir, Kuvel kalesi tarihte ne zaman fethedildi?
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın'ın yer aldığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.