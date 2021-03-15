İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen AB'den flaş aşı itirafı!
Son Dakika
Aşı stratejisinde hata yaptıklarını söyleyen...
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere flaş uyarı!
Son Dakika
Uzmanlardan 'TikTok' uygulaması için ailelere...
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu kapsıyor? Muafiyetten kimler yararlanamayacak?
Son Dakika
Vergi muafiyeti hangi esnaf grubunu...
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını değiştirme özelliği geliyor
Son Dakika
WhatsApp'a sesli mesajlarda oynatma hızını...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Yayınlandığı ilk andan beri oldukça dikkat çeken Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi gündemde kendisine yer edinmeye devam ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberinin en güncel ayrıntılarıyla ilgili bilgileri paylaştığımız 15 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizden sıcak gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

15 Mart 2021 Pazartesi 20:00
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni bir isim daha dahil oluyor. Selçuklu dizisine Faysal karakteriyle dahil edilen oyuncumuz merak edilmektedir. Faysal karakterinin gerçek hayatta olup olmadığı da bir başka merak edilen konudur.

2020 senesinde başlayan dizi kısa süre içerisinde pazartesi günlerinin vazgeçilmezi haline geldi. Yakalanan bu başarının arkasında ise iyi bir ekip ve deneyimli oyuncular bulunmaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu konusu nedir?

Sultan Melikşah, Alparslan Sultanından aldığı Selçuklu devletinin gücünü en üst seviyelere çıkarır. Ancak Selçuklular gücünü artırdıkça hem devlet içinde hem de dışında düşman sayısı da artar. Kaderinin doğuştan devletle bir bütün olarak yazıldığı ve tek amacının ölümüne kadar devlete hizmet olacağı yönünde büyüyen Sencer, yıllar süren eğitimiyle idealist bir kahraman olur ve bu kahramanlıklar onu Sultan Melikşah'ın fedaisi durumuna getirir.

Melikşah ve Sencer çeşitli tehlikelerle karşı karşıya kalırken, en büyük destekçileri Nizamülmülk gibi bilgili devlet adamları, Gazali gibi alimler, Ömer Hayyam gibi bilim adamları, Yusuf Hamedani gibi aydın kişiler olacaktır. Selçukluları yok etmeye yemin eden Sabbah, devlete hâkim olmak isteyen Tencer’in yarattığı tehlikeli entrikaları ve bu olayların arasında amansız bir mücadele veren Tuna ile Sencer'in yaşayacağı büyük aşkı anlatmaktadır.

Uyanış Büyük Selçuklu Faysal kimdir, gerçekte kim?

Batıni'nin lideri Hasan Sabbah, Selçuklu devletine sızmak için yeni bir casus gönderir. Hasan Sabbah, Selçukluları içeriden böl-parçala-yok et politikası ile sona erdirme çabası içinde, Batıni’ler Anadolu'ya hâkim olmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Bu amaçla, Selçukluları bitirmesi için en kunaz ve zeki ajanlarından Faysal'ı aralarına yollar. Selçuklularla Batıniler arasındaki mücadelede önemli rol oynayacak. Faysal, 13.Bölümden itibaren Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

İsmail Ege Şaşmaz, 25 Kasım 1993 tarihinde Manisa'da doğdu. Polinas Anadolu ve Endüstri Meslek Lisesinden mezun olmuştur. Manisa Beledisi Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda Sınıfta Acil Servis oyununu oynayarak oyunculuk alanına adımını atmıştır. İlk oyunculuk deneyimini 2013 yılında Güneşi Beklerken dizisinde Barış karakteri ile yaşamıştır. Mehmetçik Kutlu Zafer dizisinde ilk büyük rolünü 2018 yılında Mehmet karakteri ile oynadı. Son olarak 2020 yılında Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan Karadağ karakterine hayat vermiştir.

Yer aldığı yapımlar

2020-Sen Çal Kapımı (Kaan Karadağ)

2019-Ramo

2018-Mehmetçik Kut’ül Amare (Mehmet)

2017-Lise Devriyesi (Fırat)

2016-Aşk Laftan Anlamaz (İbrahim)

2016-Aşk Yalanı Sever (Serdar Koçoğlu)

2015-Serçe Sarayı

2015-Günebakan (Rüzgar)

2013-Güneşi Beklerken (Barış)



Son Güncelleme: 15.03.2021 20:00
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
İsmail Ege ŞaşmazUyanış Büyük SelçukluTrt 1DiziFaysal
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar
Camdaki Kız Nalan kimdir? Gerçek adı nedir? Burcu Biricik rol aldığı yapımlar
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Bu akşam hangi diziler var? 15 Mart 2021 Pazartesi dizileri ve tv yayın akışı
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
Love (ft. Marriage and Divorce) dizi konusu ve oyuncuları
Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı çekimleri başladı
Netflix Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisi ne zaman yayınlanacak? Pera Palas'ta Gece Yarısı çekimleri başladı
Doya Doya Moda All Star 15 Mart yarışmacıları
Doya Doya Moda All Star 15 Mart yarışmacıları
Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?
Emanet 15 Mart neden yok? Emanet 136. bölüm neden yayınlanmadı, bu akşam yayınlanacak mı?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Zübeyde kimdir? Sezin Akbaşoğulları kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Yasak Elma dizisi Cansu kimdir? Nilperi Şahinkaya yaşı ve oynadığı diziler
Maraşlı dizisi Savaş kimdir? Saygın Soysal'ın yer aldığı diziler
Maraşlı dizisi Necati kimdir? Serhat Kılıç hakkında bilgiler
Maraşlı dizi oyuncusu Maraşlı kimdir? Burak Deniz hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu kaç sezon sürecek?
Yasak Elma dizisine katılan Mehmet Pamukçu kimdir? Sıtkı karakteri kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Faysal karakterini kim canlandırıyor? İsmail Ege Şaşmaz biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Maraşlı dizisi hangi diziden uyarlama? ATV Maraşlı dizisi konusu
Maraşlı dizisi Dilşad kimdir? Melis İşiten doğum tarihi
2021 AÖL 2.Dönem çevirimiçi online sınav giriş ekranı
Uyanış Büyük Selçuklu dizisindeki Korkut Ata karakteri Kimdir? Ertuğrul Postoğlu dizideki rolü ve hayatı
Arka Sokaklar 581. bölüm izle - 12 Mart Cuma Arka Sokaklar son bölüm Kanal D canlı izle
Bugün hangi maçlar var? 10 Mart 2021 Çarşamba Bugün hangi maç, hangi kanalda?
PTT 55 bin personel alımı tarihileri ve alım şartları açıklandı mı? 2021PTT personel alımı ne zaman yapılacak?
Çukur dizisindeki İskender karakteri kimdir? Eser Karabil nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisi Çağatay karakterini canlandıran oyuncu kimdir? Berk Oktay kaç yaşında? biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sefirin Kızı dizisi Sahra kimdir? Deniz Işın rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Maraşlı dizisi Ozan kimdir? Cihan Yenici'nin hayatı!
Çukur dizisi Ögeday karakteri kimdir? Baki Davrak kimdir, nereli, kaç yaşında?
Çukur dizisinde Cennet karakterini Aylin Engör canlandırıyor

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.