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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç?

Gündemi takip eden birçok kişinin merceği altındaki Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç? haberinin sıcak ayrıntıları da merak ediliyor. 8 Mart 2021 Pazartesi tarihli haberimizi okuyarak Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç? hakkında merak ettiğiniz yeni gelişmelerden haberdar olabilirsiniz.

08 Mart 2021 Pazartesi 19:42
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli yaşı kaç?
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Uyanış Selçuklu Dizisinden Ebul Kasım:

Uyanış Selçuklu adlı dizinin konusunun tarihe dayanmış olması tarih dizisi severlerin ekranlarda yerini almasını sağladı. Konunun tarihi olarak Selçuklu zamanını anlatması ise zaten ayrı bir çekicilik yaratmıştır. Karakterlerin performansı da izlenebilirliği kat kat arttırdı, dizinin sevilen karakterlerinden biride Ebul Kasım olmuştur. Tarih de olduğu gibi dizide de bir vali olarak karşımıza çıkacaktır. Karakteri canlandıran ise Emre Erçil’ dir.

Emre Erçil​:

1971 senesinde Mayısıs ayının 17’ sinde İstanbul ilçesinde gözlerini açmıştır. 77 kg ağırlığındadır ve 1. 81 uzunluğundadır. Oyuncu lise eğitimini İstanbul’ da almış ve liseden sonra Bilkent Üniversitesinin Tiyatro Bölümünü başarı ile tamamlayıp diplomasını almıştır. Birçok yapımda ekranlara gelmiş ve farklı performanslar sergilemiş oyuncunun tiyatro deneyimi de bulunmaktadır. İlk kamera karşısında rol sergilemesi ise Behzat Ç.(2010) adlı dizide olmuştur. Oyuncunun kullandığı sosyal medya hesabı @ercilemre’ dir. Emre Erçil’ in yer aldığı diğer yapımlar ise:

*Bahri karakteri ile Behzat Ç.(2010),

*Tefeci rolünde Ulan İstanbul(2014),

*Arıkbuka rolü ile Diriliş Ertuğrul(2015),

*Rafael karakteri ile Milat(2015),

*Reyhan Ağa rolü ile Muhteşem Yüzyıl Kösem(2015),

*Avukat rolü ile İçerde(2016),

*Fikret karakterini canlandırması ile İçimdeki Fırtına(2017).



Son Güncelleme: 08.03.2021 19:42
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