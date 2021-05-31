İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için sarı uyarı verdi
Son Dakika.. Meteoroloji İstanbul için...
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık sınırsız fotoğraf yedekleme olmayacak!
Son Dakika
Google Fotoğraflara yeni güncelleme! Artık...
40 yaş ve üzeri öğretmenler için randevu sistemi açıldı!
Son Dakika
40 yaş ve üzeri öğretmenler...
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan Ebru Şahin adeta şov yaptı!
Cedi Osman’la Maldivler’de tatil yapan...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar konusu ile okurlarımız tarafından yeni gelişmeleri büyük ölçüde merak edilen habere dair tüm ayrıntıları 31 Mayıs 2021 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberimize göz atarak Mayıs 31 Pazartesi tarihli son gelişmeler hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 19:32
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ebul Kasım karakterine hayat veren oyuncu Emre Erçil’dir. 17 Mayıs 1971 tarihinde İstanbul’da dünyaya gelen Erçil, Bilkent Üniversitesi’de tiyatro eğitimi almıştır. 1.81 cm uzunluğundaki yetenekli oyuncu, Behzat Ç. dizisinde Bahri karakteriyle ün kazanmıştır. 2014 yılında Ulan İstanbul dizisinde tefeci karakterine hayat veren Erçil, daha önce Muhteşem Yüzyıl ve Diriliş Ertuğrul dizilerinde de rol aldı.

İçerde dizisinde avukat rolüyle izleyicilerin karşısına çıkan yetenekli oyuncu, Fırtına dizisinde de Fikret karakterine hayat verdi.

Uyanış: Büyük Selçuklu Ebul Kasım hakkında bilgiler

Ebul Kasım dizide vali olarak karşımıza çıkıyor. Tarihi kaynaklarda Anadolu Selçuklu Devleti’nde İznik Valisi olan Kasım, Süleyman Şah doğu seferine çıktığında devletin başına vekil olarak tayin edilmişti.


Son Güncelleme: 31.05.2021 19:32
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Emre ErçilEbul KasımUyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Masumlar Apartmanı Farah Zeynep Abdullah neden diziden ayrıldı? Dizide İnci karakterini kim canlandıracak?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Teşkilat Serdar diziden ayrıldı mı, öldü mü?
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Haktan Zavlak kimdir? Kaç yaşındadır? Haktan Zavlak hayatı
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Asir Fikri Gündoğdu kimdir? Yer aldığı yapımlar neler? Kaç yaşında ve nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?
Erhan Ünlütürk kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer aldı? Nereli?
Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Zeynep Naz Eyüboğlu'nun hayatı
Zeynep Naz Eyüboğlu kimdir? Kaç yaşındadır? Zeynep Naz Eyüboğlu'nun hayatı

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakterini kim canlandırıyor? Emre Erçil biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Sağlık Bakanı Koca 31 Mayıs 2021 Pazartesi corona virüsü verilerini paylaştı! 31 Mayıs 2021 Pazartesi Türkiye son dakika corona virüs vaka sayısı
Uyanış Selçuklu dizi oyuncusu Sultan Melikşah kimdir? Buğra Gülsoy hakkında bilgiler
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin hakkında bilgiler
Çukur dizisi Ögeday kimdir? Baki Davrak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Gevher Hatun kimdir? Gerçek adı nedir? Leyla Feray nereli, yaşı kaç?
Yasak Elma dizisinde Akın karakterine Mertkan Arat hayat veriyor
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan nerelidir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi İlteber Şelemzar Emiri kimdir? Taner Turan
Yasak Elma dizisi Çağatay kimdir? Berk Oktay'ın yer aldığı diziler
Koronavirüs cinsel yolla virüs bulaşır mı? Bu konuda nelere dikkat edilmeli?
Rüyada babasının öldüğünü görmek ne anlama gelir? Rüyada babasının öldüğünü görmenin tabirleri ve yorumları
EXXEN Olağan Şüpheliler oyuncu kadrosu ve oyuncu karakterleri
Seksenler dizisi Gamze karakterini kim canlandırıyor? Ecmel İs biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 29 Mayıs 2021 Cumartesi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim seti hangi ilde?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Yalman kimdir? Gerçek adı ne? Uğur Güner oynadığı diziler
Çukur dizisi Namık karakteri kimdir? Yıldırım Şimşek'in hayatı ve yer aldığı diziler
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan karakteri kimdir? Serdar Kılıç kimdir, nereli, kaç yaşında?
Esnafa 5 bin TL yardım ödemesinden kimler yararlanabilir? Başvuru şartları nelerdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Kesiş karakterini kim canlandırıyor? Volkan Uygun kimdir?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.