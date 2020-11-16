İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Milli Takım ilk kez Rusya'yı mağlup etti
Son Dakika
Milli Takım ilk kez Rusya'yı...
Bakan Koca uyardı: Virüs daha çok bu yolla bulaşıyor
Bakan Koca uyardı: Virüs daha...
Konya'da bir genç, birlikte olduğu 2 çocuk annesi kadını vurup öldürdü
Konya'da bir genç, birlikte olduğu...
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve tedavisinde ödenen ücretler geri alınabilir mi?
Son Dakika
Özel hastanelerdeki koronavirüs testi ve...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin hayatı!

Yazarlarımızın kaleme aldığı ve yakından takip ettikleri Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin hayatı! haberine dair en güncel bilgileri edinmek için siz de hemen 16 Kasım 2020 tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:42
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin hayatı!
Takip Et:

TRT ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerden tam not aldı. Tarihi dizinin oyuncuları da bir hayli dikkat çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Sencer’in annesi oldu. İzleyiciler Sencer’in annesini canlandıran oyuncuyu araştırmaya başladı.

Dizinin ilk bölümünde Melikşah tahta çıkmak için eşi ve çocuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Nizamülmülk düzenlediği bir oyuna Melikşah’ın eşinin doğum sırasında öldüğünü söyler. Başulu Hatunda Dedekurkut’un obasına yerleştirilir. Başulu hatun oğlu Sencer’i bu obada büyütür ve Sencer vatan sevgisiyle devletin sorun yaşamaması adına Melikşah’ın karşısına çıkmamaya yemin eder.

Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kim, gerçek adı?

28 Eylül 2020’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide Sencer’in annesi Başulu Hatun’u oyuncu Pınar Töre canlandırmaktadır.


Güzel oyuncu son olarak Elimi Bırakma adlı dizide yer almış daha önce ise Bizim Hikaye adlı dizide rol almıştı. Pınar Töre oyunculuk kariyerine ise Karanlıktakiler adlı film ile başlamıştı.

Pınar Töre’nin yer aldığı diziler

2020 – Uyanış Büyük Selçuklu

2019 – Elimi Bırakma

2017 – Bizim Hikaye

2016 – Anne



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:42
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UyanışTRTDizi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Star Lord karakteri ile tanınan Chris Pratt, Thor: Love And Thunder film kadrosuna katıldı!
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Hande Subaşı kimdir? Hande Subaşı'nın görev aldığı dizi ve filmler
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Türk Bayrağını taşımakta zorlanan öğrenciye öğretmeninden destek!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Masterchef'in yeni bölüm çekimleri çikolata fabrikasında gerçekleştirildi!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Dilberay Küçük Dev Kadın filminde Dilberay'ı Büşra Pekin canlandıracak!
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?
Evlendirme programları yeniden mi ekranlarda olacak?

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım karakteri kimdir? Emre Erçil kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre'nin hayatı!
Çukur amca Cumali Koçovalı kimdir? İdris'in kardeşi rolünü kim canlandıracak?
Hünkar Bir Zamanlar Çukurova dizisinden neden ayrıldı? Yeni sezonda Vahide Perçim yok mu, neden veda etti?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Ebul Kasım kimdir? Ebul Kasım tarihte gerçekten var mı?
Çipli kimlik kartımı kaybettim, cezası ne kadardır? 2020
Şeref Sözü dizisi Döndü kimdir? Gerçek adı nedir? Feyza Işık nereli, yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin Ebul Kasım'ı Emre Erçil'in hayat hikayesi!
Uyanış Selçuklu dizisine katılan Buğra Gülsoy kimdir? Sultan Melikşah karakteri kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Melih Tapar kimdir? Ali Gözüşirin yaşı ve oynadığı diziler
En düşük işsizlik maaşı ödemesi ne kadar oldu? 2020 İşsizlik maaşı ödeme şartları ve ödeme miktarları
2019 EKPSS tercih takvimi ne zaman yayınlanacak? Engelli memur atamaları ne zaman olacak?
Engelli maaşı sorgulama nasıl yapılır?
Avanak Apti filmi nerede çekildi? Film oyuncuları kimler?
Survivor Sercan ve Nisa sevili mi, Sercan ve Nisa arasında aşk mı var?
Çukur dizisi Sincanlı Namık kimdir? Yıldırım Şimşek nerelidir?
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç'ın hayatı!
Yasak Elma dizisi Akın kimdir? Gerçek adı ne? Mertkan Arat oynadığı diziler
Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçek tarihte var mı?
Çukur dizisi Namık kimdir? Yıldırım Şimşek kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncu kadrosu ve dizi konusu

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.