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Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakterini kim canlandırıyor? Pınar Töre kimdir?

Son günlerde gündemde tartışmalara neden olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakterini kim canlandırıyor? Pınar Töre kimdir? hakkında neler olup bittiğini birçok kişi merak ediyor. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakterini kim canlandırıyor? ile ilgili olarak güncel bilgileri okurlarımızla 05.04.2021 tarihli haberimizde paylaştık.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:42
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Başulu Hatun karakterini kim canlandırıyor? Pınar Töre kimdir?
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TRT ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerden tam not aldı. Tarihi dizinin oyuncuları da bir hayli dikkat çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Sencer’in annesi oldu. İzleyiciler Sencer’in annesini canlandıran oyuncuyu araştırmaya başladı.

Dizinin ilk bölümünde Melikşah tahta çıkmak için eşi ve çocuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Nizamülmülk düzenlediği bir oyuna Melikşah’ın eşinin doğum sırasında öldüğünü söyler. Başulu Hatunda Dedekurkut’un obasına yerleştirilir. Başulu hatun oğlu Sencer’i bu obada büyütür ve Sencer vatan sevgisiyle devletin sorun yaşamaması adına Melikşah’ın karşısına çıkmamaya yemin eder.

Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kim, gerçek adı?

28 Eylül 2020’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide Sencer’in annesi Başulu Hatun’u oyuncu Pınar Töre canlandırmaktadır.

Güzel oyuncu son olarak Elimi Bırakma adlı dizide yer almış daha önce ise Bizim Hikaye adlı dizide rol almıştı. Pınar Töre oyunculuk kariyerine ise Karanlıktakiler adlı film ile başlamıştı.

Pınar Töre’nin yer aldığı diziler

2020 – Uyanış Büyük Selçuklu

2019 – Elimi Bırakma

2017 – Bizim Hikaye

2016 – Anne



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:42
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UyanışTRTDizi
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