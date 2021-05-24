İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz doğum tarihi

Gündemde kritik haberler arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz doğum tarihi haberi kısa sürede ilgi odağı haline geldi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz doğum tarihi haberine dair en yeni gelişmeleri şimdi 24.05.2021 tarihli haberimizde bulabilirsiniz.

24 Mayıs 2021 Pazartesi 19:16
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz doğum tarihi
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yepyeni bir tarih dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun devlet yapısı, siyasi olayları, savaşları ve I.Melikşah’ın bu süreçteki yaşamını anlatacak. Dizinin yapımcılığını Akli Film yaparken, yönetmenliğini Emre Konuk üstleniyor. Büyük ses getirecek olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin senaryosunu ise Serdar Özonalan kaleme alıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin fragmanlarında rastladığımız İlker Kızmaz, dizide ‘Arslantaş’ karakterini canlandıracak.

Uyanış: Büyük Selçuklu Arslantaş kimdir?

Dizinin önemli isimlerinden olan Arslantaş, tarihte Sultan’ın en büyük komutanlarından biridir. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterini İlker Kızmaz canlandırmaktadır. 9 Eylül 1975 yılında İzmir’de doğan oyuncu, evli ve bir kız babasıdır. Arslantaş rolüyle karşımıza çıkan Kızmaz, oyunculuk kariyerine 2002 yılında Sırlar Dünyası isimli dizi ile başlamıştır. Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği ‘Nihat’ karakteriyle kariyerinde büyük çıkış yakalamıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmıştır.

İlker Kızmaz’ın rol aldığı yapımlar

Ya İstiklal Ya Ölüm (2020)

Payitaht: Abdülhamid (2019)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (2016)

Sevda Kuşun Kanadında (2016)

Sevdam Alabora (2015)

Yedi Güzel Adam (2014)

Benim Adım Gültepe (2014)

Yol Ayrımı (2012)

Sırat (2011)

Güneydoğudan Öyküler: Önce Vatan (2010)

Aşk-ı Memnu (2008)

Duvar (2007)

Fırtınalı Aşk (2006)

Cennet Mahallesi (2004)

Aslı ile Kerem (2002)

Yeter Anne (2002)

Sırlar Dünyası (2002)


Son Güncelleme: 24.05.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArslantaşIlker KızmazBüyük SelçukluUyanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Habertürk TV Veyis Ateş kimdir? Veyis Ateş nereli, kaç yaşında? Veyis Ateş hakkında bilgiler
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
La Casa De Papel 5. sezon ne zaman? La Casa De Papel'in yeni sezonu ve final sezonu yayın tarihi belli oldu!
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Hadise O Ses Türkiye’den ayrıldı mı, neden ayrıldı?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Sadakatsiz 26 Mayıs neden yok, neden yayınlanmadı? Sadakatsiz sezon finali mi yaptı? Sadakatsiz yeni bölüm ne zaman?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?
Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak? 2021 Atiye yeni sezon gelecek mi?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara Emrah kimdir? Semi Sırtıkkızıl rol aldığı yapımlar ve biyografisi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? İlker Kızmaz doğum tarihi
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Dizi seti hangi şehirde, hangi semtde
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Gerçek adı ne? Serdar Kılıç oynadığı diziler
Uyanış: Selçuklu dizisinde adı geçen Hasan Sabbah tarihte kimdir?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Gerçek adı ne? Ekin Koç oynadığı diziler
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Aydoğdu ve Bozkuş kimdir?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Yorgos kimdir? Nik Xhelilaj'ın hayatı!
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?
Acun medya akademide hangi eğitimler verilecek? Acunmedya akademi kayıt ücreti ne kadar?
Sıla Beni Bırakma'dan ayrıldı mı? Sude Doğar Yeni sezonda var mı?
23 Mayıs 2021 reyting sonuçları; Teşkilat, Menajerimi Ara, Kefaret reyting birincisi kim oldu?
İŞKUR'a başvuru yapan herkese 1300 TL ödeme! İŞKUR işsizlik maddi yardım ödemesi şartları ve başvuru işlemleri
Menajerimi Ara dizisi Emir kimdir? Burak Tozkoparan hakkında bilgiler
Çamlıca Kulesi ne zaman hizmete açılacak? Çamlıca Kulesi açılış tarihi belli oldu!
Pasaport deport ne demek? Deport nedir, Türkçe karşılığı ve anlamı
Kağıt Ev 6. bölüm tek parça izle - Kağıt Ev son bölüm Star TV canlı izle
Süleyman Soylu hangi kanalda, canlı yayını saat kaçta?
Emanet 187.bölüm fragmanı ve 25 Mayıs 2021 Salı özeti Kanal 7
Kanlı Ay Tutulması hangi tarihte, saat kaçta olacak? 26 Mayıs 2021 kanlı ay tutulması saati

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.