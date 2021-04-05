İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi özelliğini devreye alıyor!
Son Dakika
WhatsApp, anlık iletişimde para transferi...
Kamuda çok sayıda görevden alma ve atama kararları yayımlandı
Son Dakika
Kamuda çok sayıda görevden alma...
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç sonra kaybetti!
Son Dakika
Beşiktaş fırsatı tepti, 8 maç...
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına sosyal medya hesabından yalvardı
Ece Seçkin'e koronavirüs şoku! Hayranlarına...

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İlker Kızmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İlker Kızmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar haberi, yayına girdiği ilk günden beri büyük merak uyandırırken, habere dair yeni gelişmeler de 05.04.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyarak tüm gelişmeleri öğrenin.

05 Nisan 2021 Pazartesi 19:16
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İlker Kızmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yepyeni bir tarih dizisi izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor. 28 Eylül Pazartesi akşamı ilk bölümüyle ekranlara gelecek olan ‘Uyanış: Büyük Selçuklu’ dizisi, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun devlet yapısı, siyasi olayları, savaşları ve I.Melikşah’ın bu süreçteki yaşamını anlatacak. Dizinin yapımcılığını Akli Film yaparken, yönetmenliğini Emre Konuk üstleniyor. Büyük ses getirecek olan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin senaryosunu ise Serdar Özonalan kaleme alıyor. Güçlü kadrosuyla dikkat çeken dizinin fragmanlarında rastladığımız İlker Kızmaz, dizide ‘Arslantaş’ karakterini canlandıracak.

Uyanış: Büyük Selçuklu Arslantaş kimdir?

Dizinin önemli isimlerinden olan Arslantaş, tarihte Sultan’ın en büyük komutanlarından biridir. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Arslantaş karakterini İlker Kızmaz canlandırmaktadır. 9 Eylül 1975 yılında İzmir’de doğan oyuncu, evli ve bir kız babasıdır. Arslantaş rolüyle karşımıza çıkan Kızmaz, oyunculuk kariyerine 2002 yılında Sırlar Dünyası isimli dizi ile başlamıştır. Aşk-ı Memnu dizisinde hayat verdiği ‘Nihat’ karakteriyle kariyerinde büyük çıkış yakalamıştır. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncu son olarak TRT 1 ekranlarında yayınlanan ‘Ya İstiklal Ya Ölüm’ dizisinde Mustafa Kemal Atatürk’ü canlandırmıştır.

İlker Kızmaz’ın rol aldığı yapımlar

Ya İstiklal Ya Ölüm (2020)

Payitaht: Abdülhamid (2019)

Umuda Kelepçe Vurulmaz (2016)

Sevda Kuşun Kanadında (2016)

Sevdam Alabora (2015)

Yedi Güzel Adam (2014)

Benim Adım Gültepe (2014)

Yol Ayrımı (2012)

Sırat (2011)

Güneydoğudan Öyküler: Önce Vatan (2010)

Aşk-ı Memnu (2008)

Duvar (2007)

Fırtınalı Aşk (2006)

Cennet Mahallesi (2004)

Aslı ile Kerem (2002)

Yeter Anne (2002)

Sırlar Dünyası (2002)



Son Güncelleme: 05.04.2021 19:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
ArslantaşIlker KızmazBüyük SelçukluUyanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?
Gelinim Mutfakta Aysun neden yok, Aysun ve kayınvalidesi Nurten elendi mi?
Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi Sevda kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ece ve kayınvalidesi Sevda hakkında bilgiler
Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi Sevda kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ece ve kayınvalidesi Sevda hakkında bilgiler
Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Aşk-ı Memnu yayın saatleri
Aşk-ı Memnu tekrar bölümleri hangi kanalda, saat kaçta yayınlanacak? Aşk-ı Memnu yayın saatleri
5 Nisan Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, Kanal 7 yayın akışı
5 Nisan Kanal D, ATV, FOX TV, TV8, TRT1, Show TV, Star TV, Kanal 7 yayın akışı
Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu
Zuhal Topal’la Sofrada başvuru şartları ve başvuru formu
Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?
Çukur 123. yeni bölümden çarpıcı fragman! Celasun ölüyor mu? Kubilay Aka Çukur'dan ayrılıyor mu?

Popüler Haberler

Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? İlker Kızmaz kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Menajerimi Ara Leyla karakteri kimdir? Pınar Ünsal kimdir, nereli, kaç yaşında?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Serdar Kılıç yaşı ve oynadığı diziler
TRT Büyük Selçuklu dizisi Hasan Sabbah karakteri kimdir, gerçek tarihte yaşamışlarmı
Uyanış: Büyük Selçuklu Sencer kimdir? Ekin Koç kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir? Aydoğdu ve Bozkuş tarihte var mıydı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Yorgos karakterine Nik Xhelilaj hayat veriyor
Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Batıniler Kimdir? Batıniler tarihte gerçekten var mı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış
Milli takımda koronavirüse yakalanan 3 futbolcu kimler?
Yanlış spor ürünlerinin alınması nelere sebep olmaktadır?
2021 Hıdırellez ne zaman kutlanır? Hıdırellez hangi gün ve ayda
Doya Doya Moda All Star 6. Bölüm fragmanı 22 Mart 2021 Pazartesi
2021 ŞOK market Ramazan kolisi fiyatı ne kadar, paket içinde neler var?
Hangi bankalar kefilsiz kredi veriyor? Kefilsiz kredi nasıl çekebilirim? 2021
Gelinim Mutfakta Ece ve kayınvalidesi Sevda kimdir? Gelinim Mutfakta yeni yarışmacıları Ece ve kayınvalidesi Sevda hakkında bilgiler
Galatasaray'ın bu hafta maçı neden yok? Bay geçme anlamı nedir? GS bu hafta maç oynamayacak mı?
Süt parası başvurusu nereye yapılır? 2021 Süt parası ayın kaçında yatıyor?
2021 Andorra asgari ücret ne kadar?
BİM Hp 14″ ryzen 3 3250 laptop özellikleri ve kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.