Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Alp Arslan kim? Serdar Kılıç hayatı!

Alp Arslan kim?

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları arasında olan Horasan Valisi Çağrı Bey’in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in yeğeni olan Alp Arslan’ın, doğum tarihi ile ilgili farklı kaynaklarda 1029 ile 1032 yılları yer alıyor. Bir çok tarih yazarı Alp Arslan’ı çok yiğit bir savaşçı olarak tanımlıyor. Alp Arslan, küçük yaşlarında at binmeyi ve ok atmayı öğrenmiştir. Gençliğinde arkadaşlarından oluşturduğu kendi birliği ile katılmış olduğu Dandanakan gibi savaşlarda aldığı başarılar ile dikkatleri üzerine çekmiş ve babası öldükten sonra Horasan Vali’si olmuştur.

Alp Arslan, hayatı boyuncu hem batıda hem de doğuda topraklarını genişletmek için çabalamıştır. Ancak o zamanlar anlaşmazlık yaşadığı Karahanlılar’a düzenlediği seferde Ceyhun Nehri’ni geçtiğinde öldü ve seferi yarım kaldı. Yusuf El Harezmi isimli bir kale kumandanının kendisini hançerlemişi ile ölümü gerçekleşmiştir.

Serdar Kılıç kim?

3 Haziran 1969 Sivas Şarkışla doğumlu olan Kılıç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunudur.

2008 ile 2009 yılları arasında Sky Türk isimli kanalda “İçimdeki Doğa”, 2010 ile 2011 yılları arasında NTV’de “Doğada Tek Başına”, yine 2011 yılında NTV’de “Doğada Çocukla”, 2012 yılında NTV’de “Doğada Tek Başına Dağ Evi”, en son da 2014 yılında TRT Haber’de “Doğadaki İnsan” adında belgesel dizilerinde yer almıştır. Bu programlar kapsamında doğada nasıl hayatta kalınacağı ile ilgili eğitici bilgilere yer veriyordu. Kılıç’ın Doğaya Dönüş adında bir kitabı bulunuyor.