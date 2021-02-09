İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Meteoroloji'den İstanbul'a kar müjdesi!
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Muharrem İnce CHP'den istifa etti
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den cevap:
Ryan Donk'un paylaşımına Fatih Terim'den...
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!
Meteoroloji'den 4 ile fırtına uyarısı!

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Alp Arslan kim? Serdar Kılıç hayatı!

Uyanış Büyük Selçuklu isimli dizide Melikşah’ın babası Alp Arslan izleyici karşısına çıktı. Tarihteki önemli isimler arasında bulunan Alp Arslan’a, TRT1’in sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu’da Serdar Kılıç hayat verdi.

09 Şubat 2021 Salı 18:31
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Alp Arslan kim? Serdar Kılıç hayatı!
Takip Et:

Alp Arslan kim?

Büyük Selçuklu Devleti’nin kurucuları arasında olan Horasan Valisi Çağrı Bey’in oğlu ve Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey’in yeğeni olan Alp Arslan’ın, doğum tarihi ile ilgili farklı kaynaklarda 1029 ile 1032 yılları yer alıyor. Bir çok tarih yazarı Alp Arslan’ı çok yiğit bir savaşçı olarak tanımlıyor. Alp Arslan, küçük yaşlarında at binmeyi ve ok atmayı öğrenmiştir. Gençliğinde arkadaşlarından oluşturduğu kendi birliği ile katılmış olduğu Dandanakan gibi savaşlarda aldığı başarılar ile dikkatleri üzerine çekmiş ve babası öldükten sonra Horasan Vali’si olmuştur.

Alp Arslan, hayatı boyuncu hem batıda hem de doğuda topraklarını genişletmek için çabalamıştır. Ancak o zamanlar anlaşmazlık yaşadığı Karahanlılar’a düzenlediği seferde Ceyhun Nehri’ni geçtiğinde öldü ve seferi yarım kaldı. Yusuf El Harezmi isimli bir kale kumandanının kendisini hançerlemişi ile ölümü gerçekleşmiştir.

Serdar Kılıç kim?

3 Haziran 1969 Sivas Şarkışla doğumlu olan Kılıç, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü mezunudur.

2008 ile 2009 yılları arasında Sky Türk isimli kanalda “İçimdeki Doğa”, 2010 ile 2011 yılları arasında NTV’de “Doğada Tek Başına”, yine 2011 yılında NTV’de “Doğada Çocukla”, 2012 yılında NTV’de “Doğada Tek Başına Dağ Evi”, en son da 2014 yılında TRT Haber’de “Doğadaki İnsan” adında belgesel dizilerinde yer almıştır. Bu programlar kapsamında doğada nasıl hayatta kalınacağı ile ilgili eğitici bilgilere yer veriyordu. Kılıç’ın Doğaya Dönüş adında bir kitabı bulunuyor.

 



Son Güncelleme: 09.02.2021 18:31
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UyanışBüyükSelçukluAlp ArslanMelikşahBaba
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Survivor'da en düşük SMS'i alarak adaya veda eden isim kim oldu?
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Elçiyi Öldür filmi konusu ve oyuncuları
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
Sen Kimsin filmi nerede çekildi? Sen Kimsin konusu ve oyuncu kadrosu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
BluTV Hiç dizisi başrol oyuncuları belli oldu
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Bir Denizaltı Hikayesi dizisinden ilk kareler paylaşıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı
Meteoroloji uzmanı Bünyamin Sürmeli CNN Türk'ten ayrıldı

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman, saat kaçta? Uyanış: Büyük Selçuklu yayın saati ve kanalı
Zehirli Çiçekler konusu ve oyuncu kadrosu belli oldu
6199 nitelik kodu nedir? Personel alımı 6199 nitelik kodu özel şart anlamı
Survivor İlayda dedesi kim? İlayda'nın dedesinin adı ve fotoğrafı
Yaralı Kalbim dizisi konusu ve oyuncu kadrosu
Erol Bulut istifa etti mi, Başakşehir maçı sonrası Erol Bulut istifa söylentilerine ne cevap verdi?
Türkan Hanımın Konağı dizisinin çekim yeri neresi? Hangi il ve semtte çekimler yapılmakta?
Yavuz dizisinin yeni sezon oyuncu kadrosu
Survivor 2021 5. Hafta halk oylaması SMS sıralaması belli oldu mu? EXXEN Survivor halk oylaması ünlüler gönüllüler SMS sıralamasında kim kaçıncı oldu? Survivor SMS sıralaması nasıl oluştu?
Süt parası başvurusu nasıl yapılır? 2021 Süt parası nereden alınır?
Ziraat Bankasından 6 ay ödemesiz kredi kampanyası
2020 Aralık Asker sevk tarihleri ertelendi mi? Asker sevkleri hangi tarihe ertelendi?
Türk Telekom sosyal medya bedava internet kampanyası katılım şartları ve detayları
Babil'in dizisi tekrar bölümleri ne zaman yayınlanıyor?
Güldür Güldür yayından kaldırıldı! Yeni yayın saati ne zaman olacak?
Dogecoin yükselmeye devam eder mi? Dogecoin kaç TL oldu?
2021 ÖSYM KPSS sınavı ne zaman, hangi tarihlerde yapılacak?
TRT Spor canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba TRT Spor'da bugün yayınlanacak maçlar ve diğer programlar
Star TV canlı yayın akışı 10 Şubat 2021 Çarşamba Star TV'de bugün yayınlanacak dizi, film ve diğer programlar
Findeks notumu nasıl öğrenebilirim? 2021 Ücretsiz findeks sorgulama nasıl yapılır?
TRT EBA TV ilkokul, ortaokul ve lise ders programları! 10 Şubat 2021 Çarşamba

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.