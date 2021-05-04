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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 30. bölüm tek parça izle - TRT 1 canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 30. bölüm tek parça izle - TRT 1 canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi konusunda merak edilen yeni ayrıntılar gündeme gelmeye devam ediyor. Okurlarımızın merak ettikleri Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 30. bölüm tek parça izle - TRT 1 canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi hakkında neler olup bittiğini ele aldığımız 4 Mayıs 2021 tarihli haberimizi okuyarak tüm yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

04 Mayıs 2021 Salı 11:26
Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 30. bölüm tek parça izle - TRT 1 canlı yayın izle 3 Mayıs 2021 Pazartesi
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 3 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Uyanış: Büyük Selçuklu 3 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 30.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Uyanış: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu 30.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Uyanış: Büyük Selçuklu 30.özet

Melikşah ordusuyla birlikte ikinci kez Şelemzar önlerinde Turanşah ve Tekiş kendisinden önce davranıp Şelemzar’ı kontrol eder. Melikşah töre gereği daha önce Tapar’a verdiği Şelemzar’ı kılış hakkı olduğu için Tekiş’e verecektir.

Bu duruma tepki gösteren Tapar, bir tepki göstermek ister. Bu sırada Gevher olduğu yerden memnun olmadığı için bir obalı olarak biline Başılı’nun elini öpmek istemez. Zübeyde Gevher’in bu saygısızlığına çok sinirlenir ancak Terken Gevher’in arkasından durduğundan olay büyümez.

Başhatun olan Zübeyde, saraya gelindiğinde Gevher ve Terken’e Başulu’ya karşı saygısızlık yaptıkları için ceza verir. Sencer uzun süredir hak ettiğini düşündüğü meliklik hilatini alacak. Bu sırada Nizamülmük de hacelik makamını geri alır. Turanşah, bu iki haberi alır ve geri çekilir. Melikşah’ın bu hamleleri açık olarak kendisini tahrik etmek içindir. Turanşah, Melikşah ile gireceği bu savaşı bir şekilde sonlandıracaktır. Eğer savaş sonlanmazsa tahtı almak için çok geç kalacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm özet

Sencer ile Tapar kılık değiştirerek Şelemzar’a girmiştir. Surların içinde operasyonda olan Şelemzar’ın kapısını Melikşah’ın ordusuna açan ikili, görünürde Şelemzar’ın önlerindedir. Sencer ve Tapar tehlikede olduklarını fark eder ve bu durumdan kurtulmak için plan yapar.

Sır açılmış ve Selçuklu hanedanı ayan olmuştur. Bunun üzerine Turanşah intikam almak için Isfahan’a gelir. Babası Kavurd’un ölümünü bu sırra bağlayan Turanşah, babasının ölümünden Nizamülmülk’ü sorumlu tutar. Turanbaş, Sencer ve Tapar’ın yardımıyla içeri giren Melikşah’ın önünü keser. Turanşah Melikşah’a saldırır ve onu vurur.

Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ne?

Türk dünyasının ve eşsiz bir medeniyetin kurulduğu dönemi anlatan dizide Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, Haşhaşiler, Hasan Sabba ve Fatımiler ile Selçuk Devleti’nin kuruluş sürecinin işlendiği dizi tarihin tozlu sayfalarını ekranlara taşımaktadır.

Sultan Melikşah, ve Sultan Alparslan’dan aldığı güçle Selçuklu Devleti’nin gücünü zirvesine çıkarı ve ancak devlet büyüdükçe düşmanlarda büyümektedir. O dönemin devlet yapısı, siyasi durumu ve yaşanan savaşları dizide anlatılmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi sevilen isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra dizide dönemin farklı tarihi isimlerine hayat vermek adına konuk oyuncular da dahil olabiliyor.





Son Güncelleme: 04.05.2021 11:26
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Trt 1Uyanış:büyük Selçuklu
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