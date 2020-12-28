İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Yüz yüze yapılacak olan yazılı sınavlar ertelendi.
Son Dakika
Yüz yüze yapılacak olan yazılı...
Esnafa yapılacak yardım için gereken şartlar Resmi Gazete'de yayımlandı!
Son Dakika
Esnafa yapılacak yardım için gereken...
Bir müjdeli haberde esnaf için geldi! Esnaflara 1000 TL hibe verilecek
Son Dakika
Bir müjdeli haberde esnaf için...
Bankada parası olanlara müjde! Resmî Gazete ’de yayımlandı Stopaj indirim süresi uzatıldı
Son Dakika
Bankada parası olanlara müjde! Resmî...

Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler

Gündemde yer aldığı ilk günden beri büyük merak uyandıran Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler haberine ait yeni gelişmeleri takip ediyoruz. Siz de 28 Aralık Pazartesi 19:20 saatinde yayınlanan haberimizden yeni gelişmeleri öğrenebilirsiniz.

28 Aralık 2020 Pazartesi 19:20
Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler
Takip Et:

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Korkut Ata karakterine hayat veren oyuncumuzun asıl ismi Ertuğrul Postoğlu’dur Malatya’da 1967 tılında doğmuştur. İstanbul’da Kabataş Erkek Lisesinden mezundur. Oyuncumuz İlkay Özdin Postoğlu’yla evlidir ve iki kızları vardır.

Seslendirme sanatçısı da olan oyuncumuz dizi kariyerine Paramparça dizisi ile adım atmıştır. Korkut Ata karakterini canlandıracak olan oyuncumuz daha önceleri de yine bir tarihi dizi olan Diriliş Ertuğrul dizisinde Bahadır Bey karakterine Hayat vermişti.

Uyanış Korkut Ata Tarihte Kimdir? Dede Korkut 

Uyanış dizisinde Korkut Ata karakteri Türk tarihinde önemli bir yere sahip birisidir. Oğuz Türkü destanlarında yüce ve bilgeli bir kişi olarak geçmektedir. Dede Korkut hikayeleriyle efsaneleşen birisidir.



Son Güncelleme: 28.12.2020 19:20
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTrt 1Uyanış Büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Olay TV adı değişti
Olay TV adı değişti
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Değişikliğe giden Olay TV, yeni ismini sosyal medyada duyurdu
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Demet ve Alişan ile Sabah Sabah programı tepki topladı!
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Masterchef Alinazik Alinazik tarifi ve malzemeleri
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Exxen Şeref Bey dizisi oyuncu kadrosu ve yayın tarihi
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!
Survivor 2021 kadrosundaki o isimler!

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu dizi oyuncusu Korkut Ata kimdir? Ertuğrul Postoğlu hakkında bilgiler
2021 kapıcı ve emekli kapıcı net maaşları ne kadar oldu? 2021 Kapıcı maaşı belli oldu
2021 brüt asgari ücret ne kadar oldu? 2021 net ve brüt asgari ücret tutarları
2021 Stajyer maaşları ne kadar oldu? 2021 stajyer maaşı tutarları belli oldu
Menajerimi Ara dizisinin Emrah'ı Semi Sırtıkkızıl'ın hayat hikayesi!
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Arslantaş (İlker Kızmaz) kimdir?
Çukur Seren kimdir? İrem Sak kimdir, nereli yaşı kaç?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi nerede çekiliyor? Uyanış Büyük Selçuklu dizi çekim seti hangi ilde?
Menajerimi Ara Leyla kimdir? Gerçek adı nedir? Pınar Ünsal nereli, yaşı kaç?
Uyanış: Büyük Selçuklu Sultan Alparslan kimdir? Gerçek adı nedir? Serdar Kılıç nereli, yaşı kaç?
Kredi Risk Raporu sorgulama işlemi ücretsiz olarak nasıl yapılmaktadır?
Survivor 2020 Sadık Kimdir? Sadık Ardahan Uzkanbaş hakkında bilgiler
Günlük Burç Yorumları 28 Eylül 2019 Cumartesi - Yıldız falınız günlük hayatınıza nasıl etki edecek?
Kırmızı Oda dizisi Murat neden yok? Halit Özgür Sarı diziden ayrıldı mı?
2019-2020 Okullar hangi tarihte açılacak? Yeni eğitim yılı ne zaman başlayacak?
TV'de bugün hangi diziler var? 28 Aralık 2020 Pazartesi TV dizi yayın akışı
Yılbaşı akşamı için ne pişirmeliyim? Yılbaşı akşamına özel yemek menüleri ve tarifler
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Hekimgah Ömer Hayyam kimdir? Bülent Alkış
TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Aydoğdu ve Bozkuş kimdir?
Sağ Salim filmi konusu ve oyuncuları
2021 asgari ücret maaş zammı sonrası işsizlik maaşı ne kadar oldu?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.