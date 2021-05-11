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Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 31.bölüm tek parça izle!

Gündeme bomba gibi oturan Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 31.bölüm tek parça izle! haberimize ilişkin birçok güncel ayrıntı, yazarlarımız tarafından kaleme alınmaya devam ediyor. Hemen şimdi #tarihli# haberimizi okuyarak bu ayrıntıları keşfedebilirsiniz.

11 Mayıs 2021 Salı 09:23
Uyanış: Büyük Selçuklu canlı izle! TRT 1 Uyanış: Büyük Selçuklu 31.bölüm tek parça izle!
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TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 10 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Uyanış: Büyük Selçuklu 10 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 31.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Uyanış: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu 31.özet

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürür. Onu Taht şehrini ele geçirmeye çalışırken yakalamıştır. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melijşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirdiği Sabbah ve Tekiş’i serbest bırak teklifinde bulunacaktır. Melikşah’ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

Mitras, Kuvel’e geleceğini düşündüğü Melikşah’a pusu kurar, Kuvel yolunda kurulan pusuda beklemektedir. Melikşah bu tuzağı fark eder. Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından esir olarak alındığını öğrenir. Korunmasını istediği Kuvel için Melikşah’ın Şelemzar şehrine gelip neler yapacağı merakla beklenmektedir.

Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm özet

Melikşah ordusuyla birlikte ikinci kez Şelemzar önlerinde Turanşah ve Tekiş kendisinden önce davranıp Şelemzar’ı kontrol eder. Melikşah töre gereği daha önce Tapar’a verdiği Şelemzar’ı kılış hakkı olduğu için Tekiş’e verecektir.

Bu duruma tepki gösteren Tapar, bir tepki göstermek ister. Bu sırada Gevher olduğu yerden memnun olmadığı için bir obalı olarak biline Başılı’nun elini öpmek istemez. Zübeyde Gevher’in bu saygısızlığına çok sinirlenir ancak Terken Gevher’in arkasından durduğundan olay büyümez.

Başhatun olan Zübeyde, saraya gelindiğinde Gevher ve Terken’e Başulu’ya karşı saygısızlık yaptıkları için ceza verir. Sencer uzun süredir hak ettiğini düşündüğü meliklik hilatini alacak. Bu sırada Nizamülmük de hacelik makamını geri alır. Turanşah, bu iki haberi alır ve geri çekilir. Melikşah’ın bu hamleleri açık olarak kendisini tahrik etmek içindir. Turanşah, Melikşah ile gireceği bu savaşı bir şekilde sonlandıracaktır. Eğer savaş sonlanmazsa tahtı almak için çok geç kalacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ne?

Türk dünyasının ve eşsiz bir medeniyetin kurulduğu dönemi anlatan dizide Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, Haşhaşiler, Hasan Sabba ve Fatımiler ile Selçuk Devleti’nin kuruluş sürecinin işlendiği dizi tarihin tozlu sayfalarını ekranlara taşımaktadır.

Sultan Melikşah, ve Sultan Alparslan’dan aldığı güçle Selçuklu Devleti’nin gücünü zirvesine çıkarı ve ancak devlet büyüdükçe düşmanlarda büyümektedir. O dönemin devlet yapısı, siyasi durumu ve yaşanan savaşları dizide anlatılmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi sevilen isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra dizide dönemin farklı tarihi isimlerine hayat vermek adına konuk oyuncular da dahil olabiliyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu 31.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

 



Son Güncelleme: 11.05.2021 09:23
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Trt 1Uyanış:büyük Selçuklu
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