Uyanış Büyük Selçuklu Çaka Bey kimdir? Gerçek adı ne? Çaka Bey gerçek tarihte yaşamış mı? Okan Şenozan hakkında bilgiler

TRT1 ekranlarının Pazartesi günleri reyting rekorları kıran Akli Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan Çaka Bey karakteri dikkat çekti. Yönetmeni Sedat İnci'nin olduğu, senaryosunu ise Serdar Özönalan'ın yazdığı Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Çaka Bey'in kim olduğu ve gerçek tarihte olup olmadığı merak edildi. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Çaka Bey karakterini Okan Şenozan canlandırmaktadır.

Çaka

Bey

kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Çaka Bey bir Selçuklu komutanı ve denizcisidir. Çakabey beyliğinin kurucusu olan Çaka Bey ilk Türk amirali olarak kabul edilmektedir. Gerçek tarihte de yer alan Çaka Bey, Abidos kuşatması sırasında l. Kılıç Arslan tarafından öldürülmüştür. Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Çaka Bey karakterini Okan Şenozan canlandırmaktadır.

Okan

Şenozan

kimdir?

29 Mart 1968 tarihinde Adana'da doğan Okan Şenozan 1991 yılında A.Ü.D.T.C.F tiyatro bölümü oyunculuk dalından mezun olmuştur. Devlet tiyatrolarında da görev alan Okan Şenozan seslendirme sanatcısı ve hala aktif olarak tiyatro oyuncusudur. 2014 yılında Sanat Kurumu, en iyi erkek oyuncu ödülünü Bizim Oyun isimli tiyatro oyununda sergilediği performansı ile alan Şenozan, kamera karşısına 1998 yılında Cumhuriyet filmi ile geçmiştir. İleri derece fransızca ve ingilizce bilen Okan Şenozan Beni Affet dizisi ile asıl çıkışını yapmıştır. Sahra, Bizim Evin Halleri, Unutma Beni, Beni Affet, Halka ve Beni Bırakma dizilerinde yer alan Okan Şenozan şimdilerde Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ile sevenleri ile buluşacaktır. Sosyal medyayı aktif kullanan Okan Şenozan'ın instagram hesabının ismi @okansenozan dır. 1996 yılında Keriman Şenozan ile evlenen Okan Şenozan'ın Çağlasu ve Nehir isminde 2 kızı vardır.