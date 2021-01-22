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Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir, kim oynayacak? Berkyaruk ne demektir?

TRT 1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'ya dahil olan Berkyaruk merak ediliyor. Pek çok dizi hayranı, Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir, kim oynayacak? Berkyaruk ne demektir? sorularını araştırıyor.

22 Ocak 2021 Cuma 13:30
Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir, kim oynayacak? Berkyaruk ne demektir?
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesi kazanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Berkyaruk ve Hamadani merak edilmeye başlandı. Pek çok Uyanış: Büyük Selçuklu hayranı Berkyaruk ve Hamadani’nin gerçek tarihte kim olduklarını araştırıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir?

Berkyaruk Sultan Melikşah’ın oğludur. Annesi Zübeyde Hanım olan Berkyaruk en büyük evlattır. ve 1092 - 1104 yılları arasında Büyük Selçuklu'nun hükümdarıdır.  Sultan Melikşah’tan sonra tahtın en büyük varisi olan Berkyaruk’un en büyük düşmanı ise Terken Hatun’dur. Düşman olmalarının nedeni ise Melikşah öldükten sonra Terken Hatun’un oğlu Mahmud’u tahtın varisi olarak göstermesidir. Terken Hatun Sultan Melikşah’ın ölümünü uzun süre gizlemiştir ve oğlu Mahmud henüz 5 yaşında olmasına rağmen tahtın varisi olduğunu savunmaktadır. Tüm saklama çabalarına rağmen Nizamülmülk’ün adamları Sultan Melikşah’ın öldüğünü öğrenerek Berkyaruk’u tahta geçirmişlerdir.

Berkyaruk tahta geçtikten sonra vazgeçmeyen Terken Hatun ise Melikşah’ın Azerbaycan’da ki kardeşi Meliki İsmail Yakuti’ye haber göndererek Berkyaruk’u öldürmesi karşılığında onunla evlenme talebinde bulundu. Teklifi kabul eden Meliki İsmail Yakut ise yeğeni Berkyaruk ile savaş tutuştu. Savaştan Berkyaruk galip ayrılarak tahtın gerçek hakimi oldu.

Berkyaruk tahta oturduktan uzun süre sonra hastalandı. Tahtın varisi olarak oğlu Melikşah’ı belirledikten kısa bir süre sonra ise hayatını kaybetti.

Uyanış Büyük Selçuklu Hemedani kimdir?

Nakşibendi olan Yusuf Hemedani, Allah’a hizmet etmek için Merv, Herat, Semerkandve Buhara’da dersler vermiştir. Tarihi kaynaklara göre dönemin Selçuklu Hun hükümdarı olan sultan Sencer Yusuf Hemedani’ye bağlılığını bildirmiştir. Bu nedenle Yusuf Hemedani Hocaların Hocası olarak bilinmektedir.

60 yılı aşkın bir süre boyunca insanları eğiten ve doğru yolu göstermeye çalışan Hemedani pek çok öğrenci ve alim yetiştirmiştir. Abdullâh-î Berkî, Hasan-î Endâkî, Ahmed Yesevî ve Abdülhâlik-i Goncdüvânî döneminin büyük alimlerinin hocası olan Yusuf Hemedani’nin öğrencilerinden Ahmet Yesevi Kazakistan bölgesine göçerek büyük hizmetlerde bulunmuştur. Hemedani vefat etmeden önce tüm öğrenci ve sevenlerine Abdülhalik-i Goncdüvani’yi yerine hoca olarak seçmiş ve bildirmiştir.

 

 

 



Son Güncelleme: 22.01.2021 13:30
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