Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Gerçek tarihte var mı? Gerçek adı nedir?

En son Sen Çal Kapımı dizisinde gördüğümüz İsmail Ege Şaşmaz, Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde rol alacak. Başarılı oyuncu daha önce yine bir tarihi dizi olan Kutul Amare dizisinde göstermiş olduğu performansla izleyenleri kendisine hayran bırakmıştı. Oyuncumuz yine bir tarihi diziyle seyirci karşısına çıkacaktır.

Uyanış Büyük Selçuklu Berk Yaruk Kim? Gerçek Tarihte Var Mı?

Berk Yaruk gerçekten tarihte olan birisidir. Melikşah’ın en büyük oğlu olmaktadır. Berk Yaruk, dizide olduğu gibi gerçekte de başarılı bir Türk askeri olmaktadır. En büyük amacıysa ülkesinde birlik ve beraberliği diri tutmaktır. Berk Yaruk, 1104 tarihinde vereme yakalanarak vefat etmiştir. Berk Yaruk henüz hayatta iken kendisinin varisi olarak oğlu 2. Melikşah’ı ülkenin başına geçirdi ancak Büyük Selçuklu idaresi altında bulunan Irak ve Fars’ın yönetiminden sorumlu olan amcası Muhammed Tapar ve onun oğlu 2. Mahmud ile Horasan ve Maveraünnehir’in idaresini üstlenen öbür amcası Sencer Sultan iktidara geçtiler.

Uyanış Beryaruk Gerçek Tarihte Ne Zaman Ölmüştür?

Berk Yaruk karakterini İsmail Ege Şaşmaz canlandırıyor. 1993 yılında Manisa ilimizde doğmuştur. Oyunculuk eğitimini Manisa Belediyesi Konservatuarında almış olan oyuncumuz, ilk oyunculuk kariyerine liseler arasında düzenlenen bir tiyatro oyununda başlamıştır.

2013 senesinde ilk defa kameraların önüne Güneşi Beklerken dizisiyle geçmiş olan oyuncumuz bu dizide göstermiş olduğu yüksek performansla herkesi kendisine hayran bırakmıştır. Sonrasında Günebakan, Aşk Yalanı Sever, Serçe Sarayı, Aşk Laftan Anlamaz, Lise Devriyesi gibi yapımların içerisinde yer almıştır. 2018 senesinde Mehmetçik Kutül Amare dizisinin başrol koltuğunda bulunmuştur. Sonralarında Sen Çal Kapımı dizisinde Kaan karakteriyle ekranlar önünde olmuştur ancak bu dizide fazla yer almayarak ayrılmıştır.