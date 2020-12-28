Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk hayatı ve gerçek tarihteki yeri

Berkyaruk’un tam adı, Ebu Muzaffer Rukneddin Berkyaruk bin Melikşah’tır. 1080 yılında doğan Berkyaruk, 22 Aralık 1104 tarihinde vefat etmiştir. Berkyaruk, Büyük Selçuklu Hükümdarı Melikşah’ın oğludur ve 1092-1104 yılları arasında Büyük Selçuklu Devleti’ne hükümdarlık yapmıştır.

Berkyaruk, Melikşah’ın büyük oğluydu ve annesi Zübeyde Hatun’du. Melikşah’ın ölümünün ardından tahta geçmesi gereken Berkyaruk, Melikşah’ın diğer hanımı Terken Hatun’un oğluna tahtı kaptırmıştır. Berkyaruk’tan küçük olan I.Mahmud tahta geçmiştir. Rivayete göre, Terken Hatun ve I.Mahmud, ihtidarlarını korumak ve pekiştirmek için orduya 20.000 dinar altın dağıttı. Ayrıca veliaht Berkyaruk’u yakalamak için Emir Kur Boğa’yı, İsfahan’a yolladı.

Ancak Berkyaruk tarafı da oldukça güçlüydü. Nizam-ül Mülk taraflarının desteklediği Berkyaruk, I.Mahmud’un gönderdiği kişilerden kaçmaya başardı ve Rey şehrinin sultanı olarak ilan edildi. 11 Ocak 1093 tarihinde Berkyaruk ve I.Mahmud arasında savaş yaşandı. Bu savaşı Berkyaruk kazanarak, hükümdarlığını pekiştirdi.

17 Ocak 1093 tarihinde İsfaham’ı kuşatan Berkyaruk, Terken Hatun’la yüklü bir para karşılığı anlaştı ve kuşatmayı kaldırdı. İsfaham ve Fars eyaletlerini Terken Hatun ve I.Mahmud’a bırakan Berkyaruk, Sultan olarak kabul edildi ve kalan bütün eyaletleri egemenliği altına aldı.

Terken Hatun iktidarı tekrar kazanmak için, Berkyaruk’un dayısına haber göndererek, yanlarında yer almasını ve bunun karşılığında onunla evleneceğini söyledi. İktidarda gözü olan Berkyakut’un dayısı, Azerbaycan Emiri İsmail Bin Yakuti bu teklifi kabul etti ve Berkyaruk’un karşısına geçti. Bu kez Şubat 1093 tarihinde bir savaş yapıldı. Savaşı yine Berkyaruk ve ordusu kazandı. Bu sırada Berkyaruk’un amcası Tutuş Şam, Halep’te kendi sultanlığını ilan etmişti ve hükümdarlıkta hakkı olduğunu iddia etmekteydi. Terken Hatun bu durumu fırsata çevirerek, Berkyaruk’un amcası Tutuş Şam’a mektup yolladı ve evlenmeleri gerektiğini söyledi. Evlenip, ülkeyi birlikte yönetmeyi teklif eden Terken Hatun’un bu teklifi, Tutuş Şam tarafından kabul gördü.

Ekim 1094 tarihinde Tutuş Şam ile Berkyaruk arasında olan savaşı Tutuş Şam kazandı. Bu yenilginin ardından Berkyaruk, İsfahan’a sığındı. 26 Şubat 1095 tarihinde Tutuş Şam ve Berkyaruk arasında tekrar bir savaş gerçekleşti ve Berkyaruk bu savaşı kazandı. Savaşta Tutuş Şam hayatını kaybetti. Tutuş Şam’ın hayatını kaybetmesinin ardından oğlu Duduk Şam sultanlığını ilan etti.

Tutuş Şam’ın büyük oğlu da Halep’i ele geçirerek sultanlığını ilan etti. Ülkenin üçe bölünmesinin ardından Berkyaruk, birlikteliği tekrar sağlamak için harekete geçti. 1097 yılında toprakların hepsinde hakimiyet kurdu. Bu savaşların ardından Berkyaruk’un kardeşleri ve diğer sultanlar, Berkyaruk’un hakimiyetini kabul etti ve Büyük Selçuklu Sultanı olarak, Berkyaruk’a itaat ettiler.

Bir süre sonra Berkyaruk’un kardeşi Muhammed Tapar, isyan etti ve kendi sultanlığını ilan etti. Uzun yıllar süren savaşların ardından Berkyaruk ile kardeşi Muhammed Tapar arasında antlaşma imzalandı ve bazı bölgeler, Muhammed Tapar’ın egemenliğine bırakıldı.

Berkyaruk, 22 Aralık 1104 tarihinde veremden öldü.