Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir? Berkyaruk gerçek tarihte var mıydı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilk bölümünden itibaren büyük bir izleyici kitlesi kazanan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine dahi olan Berk Yaruk merak edilmeye başlandı. Pek çok Uyanış: Büyük Selçuklu hayranı Berk Yaruk karakterini ve karaktere hayat veren oyuncuyu araştırıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Berkyaruk kimdir?

Berkyaruk Sultan Melikşah’ın oğludur. Annesi Zübeyde Hanım olan Berkyaruk en büyük evlattır. Sultan Melikşah’tan sonra tahtın en büyük varisi olan Berkyaruk’un en büyük düşmanı ise Terken Hatun’dur. Düşman olmalarının nedeni ise Melikşah öldükten sonra Terken Hatun’un oğlu Mahmud’u tahtın varisi olarak göstermesidir. Terken Hatun Sultan Melikşah’ın ölümünü uzun süre gizlemiştir ve oğlu Mahmud henüz 5 yaşında olmasına rağmen tahtın varisi olduğunu savunmaktadır. Tüm saklama çabalarına rağmen Nizamülmülk’ün adamları Sultan Melikşah’ın öldüğünü öğrenerek Berkyaruk’u tahta geçirmişlerdir.

Berkyaruk tahta geçtikten sonra vazgeçmeyen Terken Hatun ise Melikşah’ın Azerbaycan’da ki kardeşi Meliki İsmail Yakuti’ye haber göndererek Berkyaruk’u öldürmesi karşılığında onunla evlenme talebinde bulundu. Teklifi kabul eden Meliki İsmail Yakut ise yeğeni Berkyaruk ile savaş tutuştu. Savaştan Berkyaruk galip ayrılarak tahtın gerçek hakimi oldu.

Berkyaruk tahta oturduktan uzun süre sonra hastalandı. Tahtın varisi olarak oğlu Melikşah’ı belirledikten kısa bir süre sonra ise hayatını kaybetti.

İsmail Ege Şaşmaz kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Berkyaruk karakterine hayat verecek olan genç oyuncu 25 Kasım 1993 yılında Manisa’da dünyaya gelmiştir. Son olarak Aşk Laftan Anlamaz dizisinde görev alan Şaşmaz aynı zamanda Mehmetçik Kutul Amare dizisinde de görev almıştır.