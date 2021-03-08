Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Bedrel Cemali’Nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Bedrel Cemali, Hasan Sabbah tarafından kendine çekmeye çalıştığı bir devlet insanıdır.

Bedrel Cemali kimdir?

Başta Ermeni bir köle olan Bedrel Cemali, Cemâl'ûd-Devle tarafından alınmış sonrasında Fatımiler ordusuna gulam olarak dahil olmuştur. Başarıları sebebi ile bu alanda ilerlemeyi başaran Cemali, sonrasında Müslümanlığa geçmiştir.

Salgın hastalıklar ve kıtlıkların olduğu dönemde Türk Gulamlar ile Berberi Gulamlar arasında çeşitli ayrılıklar ortaya çıktı. Bu süreçte Türk Gulamlar Fatımiler ile aynı safta savaşarak destek oldular. Bu süreçte Nasr el-Devle’nin de hayatını kaybetmesi ile karışıklık arttı. Suriye sınırında mücadele veren Bedrel Cemali Askeri Güçler Komutanı unvanı aldı ve Kahire’ye gitti. Burada elinde büyük bir gücü toplamayı başaran Cemali, Vezir, Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Daiiler Bas Görevlisi oldu. 1094 yılında gerçekleşen ölümüne kadar mücadele veren Bedrel Cemali Mısır’daki problemleri çözerek ülkeyi refah bir hale getirmeyi başardı.