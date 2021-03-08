İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık yarattı!
Son Dakika
Erzurum'daki yanan su efsanesi şaşkınlık...
Risk haritası alarm verdi! 8 il için yeni kısıtlamalar geliyor..
Son Dakika
Risk haritası alarm verdi! 8...
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Ayşegül Çınar gözaltına alındı
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...

Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde yer alan Bedrel Cemali'nin gerçek hayatta kim olduğu merak edilmektedir. Cemali, Mısır'da yaşamış bir asker ve devlet insanıdır.

08 Mart 2021 Pazartesi 23:36
Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
Takip Et:

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bulunan Bedrel Cemali’Nin hayatı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Bedrel Cemali, Hasan Sabbah tarafından kendine çekmeye çalıştığı bir devlet insanıdır.

Bedrel Cemali kimdir?

Başta Ermeni bir köle olan Bedrel Cemali, Cemâl'ûd-Devle tarafından alınmış sonrasında Fatımiler ordusuna gulam olarak dahil olmuştur. Başarıları sebebi ile bu alanda ilerlemeyi başaran Cemali, sonrasında Müslümanlığa geçmiştir.

Salgın hastalıklar ve kıtlıkların olduğu dönemde Türk Gulamlar ile Berberi Gulamlar arasında çeşitli ayrılıklar ortaya çıktı. Bu süreçte Türk Gulamlar Fatımiler ile aynı safta savaşarak destek oldular. Bu süreçte Nasr el-Devle’nin de hayatını kaybetmesi ile karışıklık arttı. Suriye sınırında mücadele veren Bedrel Cemali Askeri Güçler Komutanı unvanı aldı ve Kahire’ye gitti. Burada elinde büyük bir gücü toplamayı başaran Cemali, Vezir, Silahlı Kuvvetler Komutanı ve Daiiler Bas Görevlisi oldu. 1094 yılında gerçekleşen ölümüne kadar mücadele veren Bedrel Cemali Mısır’daki problemleri çözerek ülkeyi refah bir hale getirmeyi başardı.



Son Güncelleme: 08.03.2021 23:36
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
UyanışBüyükselçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
Survivor 2021 44. bölüm fragmanı 9 Mart 2021 Salı
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Survivor Barış neden yok, neden yarışmadı? Survivor Barış'a ne oldu?
Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!
Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm ne zaman yayınlanacak? TRT 1 Bir Zamanlar Kıbrıs 1. bölüm tanıtım fragmanı yayınlandı!

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Bedrel Cemali kimdir, gerçek tarihte kimdir? Bedrul Cemali tarihteki yeri nedir, ne zaman ölmüştür?
Steam oyun indirimleri ne zamandır? 2021 Steam indirim tarihleri
Rasim Öztekin hangi dizilerde ve filmlerde oynadı? Rasim Öztekin'in rol aldığı yapımlar
Seksenler dizisi yeni Fehmi Baba kim olacak?
Yarın 9 Mart 2021 Salı günü hava nasıl olacak?
Rasim Öztekin oyuncu kızı kimdir? Pelin Öztekin hakkında bilgiler
MEB 2021 Yaz tatili ne zaman başlayacak? Yaz tatili ne zaman?
Askerde uzman çavuş nasıl olunur? Uzman çavuşların özlük hakları
MEB yüz yüze sınavlar iptal olacak mı? Okullarda 2.dönem ara tatili verilecek mi?
O Ses Türkiye neden yok? 2021 O Ses Türkiye neden yayınlanmıyor, bu sene olmayacak mı?
Kara listeden nasıl çıkılır? Kara listeden çıkmak için yapılması gerekenler
Ek 5 tarım sigortası nedir? Ek 5 primi ile emeklilik maaşı ne kadar?
Ketojenik beslenme nedir? Ketojenik diyet nasıl uygulanır?
Spor Gecesi programı neden yok, neden yayından kaldırıldı? 360 TV Spor Gecesi neden yayınlanmıyor?
Evden öçalışan personellerin maaşı tam yatar mı? Çalışanın yol ve yemek ücreti kesilir mi?
Özel Güvenlik Kimlik Kartı ne zaman çıkar? 2021 Özel güvenlik kimlik kartı sorgulama
Gelinim Mutfakta kaynana Nuray Akdemirbey kimdir?
1-7 Mart 2021 geçen haftanın en çok izlenen dizileri hangileri oldu?
Gürcistan’da yıllara göre asgari ücret ve çalışma standartları 2021
Rasim Öztekin cenazesi ne zaman kaldırılacak? Rasim Öztekin'e cenaze töreni düzenlenecek mi?
BİM'de satılan Heifer kablosuz dik süpürge nasıl alınır mı? Heifer kablosuz dik süpürge inceleme ve kullanıcı yorumları

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.