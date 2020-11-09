Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?

Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçekte Var mı

Uyanış Selçuklu dizisindeki Batınilerin kimler olduğu ve gerçek tarihte olup olmadığı merak konusuydu. Sultan Melihşah'a suikast girişimini düzenleyen ve her yere gizlenebilen Batıniler ile ilgili detaylar yazımızın devamında.

Asıl amacı Türkmenlerle Selçukluların birbirine zarar vermesi olan Batiniler, hemen hemen her kılık değiştirerek iki grubu kırmak istiyor. Sultan Melihşah, Kılıçarslan'ı suikastçı diye ele geçirir. Aslında bu Kılıçarslan'ın adamları gibi giyinen ve onlar gibi davranan Batıniler'ın oyunu. Dizide Batinilerin en sadık adamı Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah, Selçuklu devletinin arasına sızmış bir Batinili.