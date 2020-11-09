İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
ABD'de seçim sonuçları belli oldu! İşte ABD'nin yeni başkanı
Son Dakika
ABD'de seçim sonuçları belli oldu!...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...

Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?

9 Kasım 2020 tarihi itibari ile basın bültenini bir süre boyunca oldukça meşgul eden Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı? konusu okurlarımız tarafından da merak konusu. Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı? ile ilgili haberinin sıcak gelişmelerini 9 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Hemen okuyarak merak ettiklerinizi öğrenebilirsiniz.

09 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu Batıniler kimdir? Batıniler tarihte var mıydı?
Takip Et:

Uyanış Dizisi Batıniler Kimdir? Gerçekte Var mı 

Uyanış Selçuklu dizisindeki Batınilerin kimler olduğu ve gerçek tarihte olup olmadığı merak konusuydu. Sultan Melihşah'a suikast girişimini düzenleyen ve her yere gizlenebilen Batıniler ile ilgili detaylar yazımızın devamında.


Asıl amacı Türkmenlerle Selçukluların birbirine zarar vermesi olan Batiniler, hemen hemen her kılık değiştirerek iki grubu kırmak istiyor. Sultan Melihşah, Kılıçarslan'ı suikastçı diye ele geçirir. Aslında bu Kılıçarslan'ın adamları gibi giyinen ve onlar gibi davranan Batıniler'ın oyunu. Dizide Batinilerin en sadık adamı Hasan Sabbah'tır. Hasan Sabbah, Selçuklu devletinin arasına sızmış bir Batinili.



Son Güncelleme: 09.11.2020 19:15
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
BatınilerDiziTRT1Uyanış Büyük SelçukluHasan Sabbah
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
Bahar Candan Doya Doya Moda yarışmasına katılıyor
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
İkbal Gürpınar'ın annesi korona virüs nedeniyle hayatını kaybetti
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Menajerimi Ara Buse karakterine hayat veren Nil Keser kimdir?
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Bir Nefes Yeter filmi Kanal D ekranlarında yayınlanacak
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Mumya Geri Dönüyor filmi konusu ve oyuncu kadrosu
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı
Oyuncu Timuçin Esen'in koronavirüse yakalandı

Popüler Haberler

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.