Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, tarihte var mı? Başulu Hatun Pınar Töre kimdir?

TRT 1’nin sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu, Büyük Selçuklu İmparatorluğu’nun savaşlarını, devlet yapısını, siyasi olaylarını anlatan aynı zamanda Büyük Selçuklu Devleti’nin hükümdarı olan Melikşah’ın hayatını anlatmaktadır. Tarihi kurgu türünde ekranlara gelen dizinin yönetmenliğini Emre Konuk yapmaktadır.

Buğra Gülsoy, Hatice Şendil, Gürkan Uygun, Ekin Koç, Leyla Lydia Tuğutlu gibi oyuncuların yer aldığı dizide, Başulu Hatun’u oyuncu Pınar Töre canlandırmaktadır. Son fragmanda ortaya çıkan ve izleyicilerin merak ettiği Başulu Hatun kimdir?

Başulu Hatun, Melikşah’ın öldü sandığı ilk eşi ve Sencer’in annesi rolünü oynamaktadır. Dizinin ilk bölümünde Melihşah tahta çıkmak için eşini arkasında bırakır. Sonrasında Melihşah’a, Başulu Hatun’un doğum sırasında öldüğü söylenir. Bu gelişmelerin ardından Başulu Hatun, oğlu Sencer’i bir obada büyütür. Oğluna vatan sevgisini aşılayan Başulu Hatun, Sencer’in babası Melikşah’ın karşışına çıkmaması için elinden geleni yapar.

11.bölümün fragmanın yayınlanmasının ardından, dizide Başulu Hatun karakterinin ortaya çıktığı görülür. Sencer’in idamını engellemek için ortaya çıkan Başulu Hatun, ortaya çıkmasıyla herkesi şaşırtır.

Başulu Hatun’u canlandıran Pınar Töre kimdir?

6 Kasım 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Pınar Töre, Bilent Üniversitesi M.S.S.F. Oyunculuk mezunudur. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Sencer’in annesi olarak karşımıza çıkan Pınar Töre, bu dizide Başulu Hatun karakterini oynamaktadır. Pınar Töre, daha öncesinde Elimi Bırakma, Bizim Hikaye ve Anne dizilerinde de rol almıştır.