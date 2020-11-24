Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu Hatun karakterini kimin canlandırdığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Başulu Hatun karakterine Pınar Töre hayat vermektedir.

Başulu Hatun Kimdir?

Başulu Hatun dizide Melikşah’ın karısı ve Sencer’in annesidir. Dizide doğum sırasında hayatını kaybettiği sanılmaktadır. Sencer’i Dedekurt Obasında büyütmüştür.

Pınar Töre Kimdir?

1979 yılında Ankara’da dünyaya gelen Pınar Töre Bilkent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Töre, Dış Dönümü, Vur Yağmala Yeniden gibi tiyatro oyunlarında, dizi olarak Aşk ve Ceza’da ve Uzun Hikaye’de rol almıştır.