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Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosu izleyiciler tarafından araştırılmaktadır. Dizide Başulu Hatun karakterine Pınar Töre hayat vermektedir. Başulu Hatun Melikşah'ın eşidir.

24 Kasım 2020 Salı 01:05
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Pınar Töre hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu Hatun karakterini kimin canlandırdığı izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Başulu Hatun karakterine Pınar Töre hayat vermektedir.

Başulu Hatun Kimdir?


Başulu Hatun dizide Melikşah’ın karısı ve Sencer’in annesidir. Dizide doğum sırasında hayatını kaybettiği sanılmaktadır. Sencer’i Dedekurt Obasında büyütmüştür.

Pınar Töre Kimdir?

1979 yılında Ankara’da dünyaya gelen Pınar Töre Bilkent Üniversitesi Oyunculuk bölümünden mezun olmuştur. Pek çok tiyatro oyununda rol alan Töre, Dış Dönümü, Vur Yağmala Yeniden gibi tiyatro oyunlarında, dizi olarak Aşk ve Ceza’da ve Uzun Hikaye’de rol almıştır.

 



Son Güncelleme: 24.11.2020 01:05
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UyanışbüyükselçukluBaşuluhatun
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