Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, kim oynuyor?

Uyanış Büyük Selçuklu Başulu hatun kim?

TRT 1'de seyircilerin karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu hatun Sencer’in annesine hayat vermektedir. Melikşah karısından ayrılmak zorunda kalır. Başulu hatun en çok konuşulan isimler arasında bulunmaktadır. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başlamasının üzerinden 2 ay gibi bir zamanın geçmesine rağmen adından sürekli bahsettirmektedir. Melikşah’ın ilk eşi olan ve Sencer'in annesi olan Başulu hatun gerçekte kimdir?

Pınar Töre hayatı

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu hatun karakterine hayat veren oyuncu Pınar Töredir. Pınar Törenin hayatına dair bilgileri sizler için araştırdık.

6 Kasım 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi oyunculuk bölümünü okumuştur. Tiyatro oyunculuğunda yer alan oyuncu bunun yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almıştır. Uzun Hikayede Esra karakterine hayat veren oyuncu Aşk ve Ceza’ da rol almıştır.

Başulu hatunun tarihteki yeri

Başulu hatunun hikayesi; Melikşah tahta çıkmak için eşi ve çocuğunu arkasında bırakır. Nizamülmülk karısının ve çocuğunun öldüğünü söyler. Dede Korkut’un obasına yerleştirilen Başulu hatun hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmiştir.