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Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, kim oynuyor?

TRT 1 ekranlarında Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer'in annesi Başulu hatun izleyicilerin dikkatlerini çekmiştir. Oyunculuğu ile gündemde olan oyuncu aslında kimdir? Başulu hatunun tarihteki yeri nedir?

08 Mart 2021 Pazartesi 21:10
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, kim oynuyor?
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Uyanış Büyük Selçuklu Başulu hatun kim?

TRT 1'de seyircilerin karşısına çıkan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu hatun Sencer’in annesine hayat vermektedir. Melikşah karısından ayrılmak zorunda kalır. Başulu hatun en çok konuşulan isimler arasında bulunmaktadır. Uyanış Büyük Selçuklu dizisi başlamasının üzerinden 2 ay gibi bir zamanın  geçmesine rağmen adından sürekli bahsettirmektedir. Melikşah’ın ilk eşi olan ve Sencer'in annesi olan Başulu hatun gerçekte kimdir?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Başulu hatun karakterine hayat veren oyuncu Pınar Töredir. Pınar Törenin hayatına dair bilgileri sizler için araştırdık.

Pınar Töre hayatı

6 Kasım 1979 tarihinde Ankara’da dünyaya gelmiştir. Bilkent Üniversitesi oyunculuk bölümünü okumuştur. Tiyatro oyunculuğunda yer alan oyuncu bunun yanı sıra dizi ve filmlerde de rol almıştır. Uzun Hikayede Esra karakterine hayat veren oyuncu Aşk ve Ceza’ da rol almıştır. 

Başulu hatunun tarihteki yeri

Başulu hatunun hikayesi; Melikşah tahta çıkmak için eşi ve çocuğunu arkasında bırakır. Nizamülmülk karısının ve çocuğunun öldüğünü söyler. Dede Korkut’un obasına yerleştirilen Başulu hatun hikayesi ile dikkatleri üzerine çekmiştir. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 21:10
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BaşuluhatunUyanışbüyükselçukluPınarTöre
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