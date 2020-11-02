İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan skandal karikatürle ilgili Türkiye'den Fransa'ya nota
Son Dakika
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef...
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı 500'ü aştı! Enkaz altındakileri arama çalışmaları sürüyor...
Son Dakika
İzmir'deki depremin ardından yaralı sayısı...
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65 yaşında hayatını kaybetti
Koronavirüse yakalanan Burhan Kuzu, 65...
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet Su-25 tipi uçağın düşürüldüğünü açıkladı
Azerbaycan, Ermenistan'a ait 2 adet...

Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Geçek adı nedir? Pınar Töre hakkında bilgiler

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Sencer’in annesi Başulu Hatun dikkat çeken isimlerin başında geliyor. İzleyiciler Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir, gerçek adı nedir ve Pınar Töre hakkında bilgileri araştırıyor.

02 Kasım 2020 Pazartesi 05:39
Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Geçek adı nedir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Takip Et:

TRT ekranlarının yeni dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerden tam not aldı. Tarihi dizinin oyuncuları da bir hayli dikkat çekti. Dizide dikkat çeken karakterlerden biri de Sencer’in annesi oldu. İzleyiciler Sencer’in annesini canlandıran oyuncuyu araştırmaya başladı.

Dizinin ilk bölümünde Melikşah tahta çıkmak için eşi ve çocuğunu bırakmak zorunda kalmıştı. Nizamülmülk düzenlediği bir oyuna Melikşah’ın eşinin doğum sırasında öldüğünü söyler. Başulu Hatunda Dedekurkut’un obasına yerleştirilir. Başulu hatun oğlu Sencer’i bu obada büyütür ve Sencer vatan sevgisiyle devletin sorun yaşamaması adına Melikşah’ın karşısına çıkmamaya yemin eder.

Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kim, gerçek adı?

28 Eylül 2020’de ilk bölümüyle izleyici karşısına çıkan dizide Sencer’in annesi Başulu Hatun’u oyuncu Pınar Töre canlandırmaktadır.


Güzel oyuncu son olarak Elimi Bırakma adlı dizide yer almış daha önce ise Bizim Hikaye adlı dizide rol almıştı. Pınar Töre oyunculuk kariyerine ise Karanlıktakiler adlı film ile başlamıştı.

Pınar Töre’nin yer aldığı diziler

2020 – Uyanış Büyük Selçuklu

2019 – Elimi Bırakma

2017 – Bizim Hikaye

2016 – Anne



Son Güncelleme: 02.11.2020 05:39
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
DiziTRTUyanış
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Alev Alev dizisi konusu, oyuncuları ve yayın tarihi
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Sihirli Annem dizisinin yeni Betüş'ü Açelya Topaloğlu oldu
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Kanal D'nin sevilen dizisi Arka Sokaklar'a 3 yeni oyuncu dahil oldu!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
Show TV'nin yeni dizisi Şeref Sözü reytinglerde ezilince final kararı alındı!
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
James Bond rolü için Tom Hardy ve Cillian Murphy karşı karşıya
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!
Baraj dizisinde Nazım'ın eski eşi Nermin gelince ortalık iyice karıştı!

Popüler Haberler

Uyanış Büyük Selçuklu Başulu Hatun kimdir? Geçek adı nedir? Pınar Töre hakkında bilgiler
Emanet dizisi Cansu kimdir? Gerçek adı ve Soyadı ne? Rüya Coriç kaç yaşında? Biyografisi ve rol aldığı yapımlar
Bay Yanlış dizisine yeni katılan oyuncular kim? Diziden kimler ayrıldı?
Sefirin Kızı doktor kimdir? Sancar'ın doktorunun gerçek adı nedir? Deniz Işın Kimdir?
Aöf yaz okulu kayıt ücreti fiyatları ve ödeme yöntemleri
Çukur Efsun ölüyor mu, diziden ayrılacak mı? Cumali Efsun’u öldürüyor mu?
Kaybedenler filmi ne zaman vizyona girecek? Kaybedenler oyuncuları ve konusu
Emanet dizisi Neslihan kimdir? Gerçek adı nedir? Zeynep Naz Eyüboğlu nereli, yaşı kaç?
Yemin dizisi Kumru kimdir? Elif Özkul’un yer aldığı diziler
Yemin dizisindeki Münevver karakteri kimdir? Melahat Abbasova nereli, yaşı kaç?
QNB Finansbank’tan Hesaba yatan direkt 10.000 TL Kredi başvurusu nasıl yapılır? Bankaya gitmeden kredi
Doğum yardımı nedir? Ne kadar doğum yardım parası ödenir? Kimler doğum yardım parası alabilir, şartları nelerdir?
Yabancı Dizisi Ateş kimdir ? Gerçek adı nedir? İlker Kaleli rol aldığı yapımlar ve biyografisi
AirPods 3 özellikleri ve fiyatı nasıl olacak?
Youtube 1 Milyon izlenmeye kaç para kazanılır?
Reşit Yemin'dan ayrıldı mı? Yavuz Ketenci Yeni sezonda var mı?
Microsoft çalışanı Fransız yönetici Maxime Rastello'dan iğrenç İzmir paylaşımı!
Güz Masalı dizisi bitti mi, neden yok? Güz Masalı yayından kaldırıldı mı?
İncir Ağacı neden yok? TRT 1 İncir Ağacı dizisi bitti mi, yayından kaldırıldı mı?
Sol Yanım dizisi oyuncuları ve canlandırdıkları karakterler
80.000 tl ye aylık ne kadar faiz alırım? 2 Kasım 2020 Pazartesi Bankaların mevduat faiz oranları

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.