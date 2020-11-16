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Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir, gerçek tarihte var mıydı?

Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir, gerçek tarihte var mıydı? haberi gündeme geldiği günden bu yana ilk sıralarda kendisine yer edinirken, habere dair en yeni ayrıntıları 16 Kasım 2020 Pazartesi tarihli haberimizde kaleme aldık. Siz de hemen sıcak gelişmelere yer verdiğimiz haberi okuyabilirsiniz.

16 Kasım 2020 Pazartesi 19:15
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu ve Bozkuş kimdir, gerçek tarihte var mıydı?
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TRT 1 kanalında ekranlara gelen Uyanış dizisinde Bozkuş adlı karakter Sencer’ in adamlarından biridir ve aralarında kuvvetli bir bağ vardır. Dizinin başlangıcında büyük bir savaş verilirken bir yandan da bir bebeğin dünyaya gelişi yaşanmaktaydı. Savaş alanında Sultan Alparslan aldığı kılıç ve ok yaralarından dolayı şehit olurken diğer taraftan Büyük Selçuklu ölmekte olan lider Sultan Alparslan’ ın oğlu Melihşah’ ın kanından yeni bir bebek dünyaya gelmekteydi. Ölmeden önce ise Sultan Alparslan isteği oğlu Melihşah’ ın tahta geçmesine yönelikti. Melihşah oğlunun doğumu ile mutlu olurken annesi ve babasının ölmesinden dolayı üzgündür. Bu esnada ise Melihşah’ ın oğlunun annesinin devletinin onu kabul etmeyeceği için iki adet seçenek sunulur. Bu seçenekler ya oğlunu seçmesi ya da devletini seçmesi üzerinedir. Yapacağı seçim kapsamında ise oğlunu bir daha göremeyeceğini ve oğlunun günün birinde bu hanedanın sahibi olacağını ona söylerler. Ahmet’ in isminin başına ise sivri ok anlamına gel Sencer ismi getirilir. Yani Sencer karakteri Sultan Melihşah’ ın oğludur.

Bozkuş ile Aydoğdu Kimdir:

Sencer beyin büyüdüğü sahneler hızlıca geçilir ve Sencer bey büyür. Ardından ise aldığı tüm dövüş eğitimlerinden başarı ile ayrılır. Aydoğdu ve Bozkuş ise Sencer beyin yakın adamlarından biridir. Bu esnada Sultan Melihşah ise babası için bir anıt yapmaktadır.



Son Güncelleme: 16.11.2020 19:15
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