Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?

Dizi de Melik Tapar yaptığı yanlış hamleler sonucunda Hasan Sabbahı elinden kaçırdı ve yaşanan bu gelişmeden dolayıda şehitlik mertebesine ulaştı. Dizinin daha inandırıcı olması için dizi de yer alan bazı önemli karakterlerin senaryo gereği ara ara ölüm sahnelerine şhit oluyoruz. Aydoğdu karakterine hayat veren Janbi Ceylan da bu sebepten ötürü diziden ayrıldı. Genç ve başarılı oyuncunun diziden ayrılması ise izleyiciler tarafından büyük tepkilere yol açtı.Aynı zamanda çok başarılı ve yetenekl bir savaşçı olan Melik Tapar'ın ise böyle basit bir hataya düşmesi de seyircilerin tepkisinden kurtulamadı.