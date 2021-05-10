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Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?

TRT1'in seviilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu'da yeni bir gelişme yaşandı. dizinin sevilen karakterlerinden olan Aydoğdu bu akşam yayınlanan yeni bölümde ekranlara veda etti. Aydoğdu'nun bu vedası seyircileri çok üzdü.

10 Mayıs 2021 Pazartesi 22:57
Uyanış Büyük Selçuklu Aydoğdu diziden neden ayrıldı?
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Dizi de Melik Tapar yaptığı yanlış hamleler sonucunda Hasan Sabbahı elinden kaçırdı ve yaşanan bu gelişmeden dolayı Aydoğdu da şehitlik mertebesine ulaştı. Dizinin daha inandırıcı olması için dizi de yer alan bazı önemli karakterlerin senaryo gereği ara ara ölüm sahnelerine şhit oluyoruz. Aydoğdu karakterine hayat veren Janbi Ceylan da bu sebepten ötürü diziden ayrıldı. Genç ve başarılı oyuncunun diziden ayrılması ise izleyiciler tarafından büyük tepkilere yol açtı.Aynı zamanda çok başarılı ve yetenekl bir savaşçı olan Melik Tapar'ın ise böyle basit bir hataya düşmesi de seyircilerin tepkisinden kurtulamadı.




Son Güncelleme: 10.05.2021 22:57
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış Büyük SelçukluAydoğdu
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