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Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Gerçek tarihteki hayat hikayesi nedir?

TRT1 ekranlarında büyük bir ilgi ile izlenen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde, Sultan Alp Arslan'ın oldukça başarılı olarak oynanması ile dizi takipçileri Alp Arslan'ın gerçek hayat hikayesini merak etmeye başladı. Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alp Arslan'ın tarihimizdeki önemli yerini merak eden kişiler, bu konuyu araştırmaya başladı. Oldukça başarılı bir hükümdarlık süren Alp Arslan'ın, zamanında yetenekleri ile dikkat çeken bir kimliği vardı. Tüm detaylar haberimizde..

08 Mart 2021 Pazartesi 20:34
Uyanış Büyük Selçuklu Alp Arslan kimdir? Gerçek tarihteki hayat hikayesi nedir?
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TRT1 ekranlarının sevilen dizisi Uyanış Büyük Selçuklu, geniş bir kitleye ulaşmayı başardı. Büyük bir ilgi ile takip edilen dizinin hayran kitlesi oldukça fazla. Diziyi severek izleyenler gerçekte Alp Arslan’ın kim olduğunu ve nasıl bir hayat sürdüğünü merak etmeye başladı. Dizinin yapımında Buğra Gülsoy,Mehmet Özgür,Sevda Ergini ve Ekin Koç gibi isimler yer almaktadır. Sevilen dizide, Sultan Alp Arslanın hayatı anlatılmaktadır. 

Alp Arslan kimdir?

 Horasan Valisi Çağrı Bey’in oğlu olan Alp Arslan aynı zamanda Selçuklu Sultanı Tuğrul Beyin de yeğenidir. Küçük yaşlarda ata binmeyi ve ok atmayı öğrenen Alp Arslan, çok yiğit bir savaşçı olarak bilinmektedir. Arkadaşlarından oluşan kendi birliği ile savaşlara katılmış ve savaşlardaki başarıları ile dikkat çekmeyi başarmıştır. Dandanakan savaşında da yer almıştır. Daha sonra Horasan Valisi olmuştur. 1071 Malazagirt savaşında kendi ordusundan 4 kat büyük olan Bizans ordusuna karşı zafer elde etmiş ve Anadolu’nun kapısını Türklere açarak adını tarihe yazdırmayı başarmıştır. 18 yıl boyunca hükümdarlık yapan Alp Arslan, cesur ve yiğit bir savaşçı olmasıyla ve ayrıca zekasıyla kendini kanıtlamıştır. 

Sultan Alparslan nasıl vefat etti?

Sultan Alp Arslan kendi topraklarına yapılan ihmaller ve Karahanlılar arasındaki iç savaşlar nedeni ile 200.000 kişiden oluşan bir ordu ile Türkistan bölgesine sefere çıktı. Bu seferde Barzam Kalesi’ni teslim aldı. Kalenin kumandanı olan Yusuf Harezmi çizmesinde sakladığı hançer ile Alp Arslan’ı yaraladı. Bu olaydan 4 gün sonra ise Alp Arslan vefat etti. 



Son Güncelleme: 08.03.2021 20:34
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Alp ArslanTRT1
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