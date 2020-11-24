Uyanış Büyük Selçuklu Alamut Kalesi hikayesi nedir?

TRT 1 ekranlarının yeni sezona damga vuran tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu izleyicilerin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Sevilen dizide yer alan tarihi isimlerin hikayesi her bölümde dikkatleri çekiyor. Son olarak tarihinin önemli isimlerinden Hasan Sabbah karakteri öne çıktı. Dizide Hasan Sabbah karakterini usta oyuncu Gürkan Uygun canlandırıyor.

Hasan Sabbah kimdir?

Hasan Sabbāh veya Hasan as-Sabbāh hem Nizârî Isma'ili devletinin hem de "süikastçiler" olarak anılan Haşhaşîlere bağlı fidā'iler askerî grubunun kurucusudur.

İmam Cafer Sadık’ın küçük oğlu olan Hasan Sabbah, üst düzey dini birikime sahip ve otoriter bir kişiliğe sahiptir. Sabbah, kurduğu tarikat ile suikaste dayalı farklı askeri taktikleri sayesinde35 yıl boyunca Alamut Kalesi içerisinde yaşamıştır.

Hasan Sabbah, 1124 yılında hastalığa yakalanmış ve ölüme yaklaştığı düşünüp halefi olarak Lemeser Kalesi komutanı Kiya Buzrug Ummid’i seçmiştir. Sabbay, 23 Mayısıs 1124 Cuma günü vefat etmiştir.

Uyanış Büyük Selçuklu Alamut Kalesi hikayesi

Hasan bin Sabbah, Zeydi Mehdi’ye üç bin altın dinar ödeyerek Alamut Kalesini almıştır. Sabbah, bu kaleyi aldıktan sonra 34 yıl boyunca kendi odasından dahi yalnızca birkaç kez çıkmıştır. Alamut alındıktan sonra çevredeki diğer kalelerde ele geçirildi. Alamut Kalesine ilk saldırılar Seçuklu Emiri Yuruntaş tarafından düzenlendi. 1092 yılında vezir Nizamülmülk Sultan Melikşah’ı ikna etmiş ve büyük bir ordu ile buraya ele geçirmek için harekete geçmiştir. Kale kuşatılsa da alınamadı. Hasan Sabbah ve fedaileri kuşatmanın ardından kuşatmayı düzenleyen ve destekleyen kişilere suikastler düzenledi. Bu suikastlerin içinde en önemlisi vezir Nizamülmülk’ün öldürülmesidir.