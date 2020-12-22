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Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterine Ekin Koç hayat vermektedir. Ekin Koç Bizim İçin Şampiyon filmindeki başrolü ile adından söz ettirmiştir.

22 Aralık 2020 Salı 15:08
Uyanış: Büyük Selçuklu Ahmet Sencer kimdir? Ekin Koç hakkında bilgiler
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde Ahmet Sencer karakterine kimin hayat verdiği izleyiciler tarafından merak edilmektedir. Dizide Ahmet Sencer karakterini Ekin Koç canlandırmaktadır.

Ahmet Sencer Kimdir?

Ahmet Sencer, Horasan ve Büyük Selçuklu Sultanı görevlerini yürütmüştür. Melikşah ve Taceddin Seferiyye Hatun’un oğlu olan Ahmet Sencer 1118 yılında doğmuş ve 1157’de hayatını kaybetmiştir.

Ekin Koç Kimdir?

1992 yılında Antalya’da doğan Ekin Koç, İstanbul Bilgi Üniversitesi’nde İşletme okumuştur. Ayrıca Akademi 35 Buçuk’ta oyunculuk eğitimi gören oyuncunun ilk rol aldığı yapım Sana Bir Sır Vereceğim dizisi olmuştur. Bizim İçin Şampiyon filmindeki rolüyle adından söz ettirmiştir.

Ekin Koç Rol Aldığı Yapımlar

Bizim İçin Şampiyon

Uyanış: Büyük Selçuklu

Sana Bir Sır Vereceğim

Muhteşem Yüzyıl Kösem

Benim Adım Gültepe

Bozkır

Hayat Sırları

7 Yüz

Okul Tıraşı

Evli ve Öfkeli

Senden Bana Kalan

 



Son Güncelleme: 22.12.2020 15:08
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Anahtar Kelimeler:
UyanışbüyükselçukluAhmetsencerEkinkoç
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