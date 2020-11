Uyanış Büyük Selçuklu Ahmed Sencer ölüyor mu? Ekin Koç diziden ayrılacak mı?

Yayınlandığı tarihten itibaren nefesleri kesmeyi başaran ve izleyicilerin en çok sevdiği diziler arasına girmeyi başaran Uyanış Büyük Selçuklu dizisi ekranların en çok sevilen dizilerinden biri olmayı başardı. En çok izlenen dizilerin başında gelen Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümlerinde nelerin yaşanacağı merak ediliyor. Vatandaşlarımız Ahmed Sencer’in ölüp ölmeyeceğimi merak ediyor.

Uyanış Büyük Selçuklu Sencer Ölüyor mu?

Dizinin 2 Kasım 2020 Pazartesi günü ekranlara gelecek olan 6. Bölümünde Yorgos tüm engelleri aşıp Sencer’in karşısına çıkacak. Bu ikili adaletin olmadığı bir yerde karşı karşıya gelecek. Yorgos kardeşini öldüren Sencer’i karşısına alır. Ancak Sencer Türk Alp’idir. Onunla karşılaşmak kolay olmayacaktır. Kılıçla savaştıklarından Sencer bu mücadeleyi kazanır. Bunun üzerine Yorgos da adamlarını çağırarak Sencer’i ok ile vurdurur. Her şeye rağmen yıkılmaz ve savaşmaya devam eder.

Yorgos’un adamları Sencer’i oklayacak ve uçurumdan aşağı atacak. Sencer ağır yaralanacak ama can vermeyecek. Yorgos ise öldüğünü düşünerek Sencer’i bırakacak. Vatandaşlarımız Sencer karakterine can veren Ekin Koç’un diziden ayrılıp ayrılmayacağını merak etmektedir. Dizinin şu an 10. Bölümü çekilmektedir. Sencer de bu bölümlere kadar devam edeceğinden diziden ayrılmayacak. Sencer karakteri tarihte gerçekten de var olan bir karakterdir. Dizi de tarihi gerçeklere dayanarak çekilmektedir. Bundan dolayı Ahmed Sencer karakterinin diziden ayrılacağını düşünmüyoruz.

Normalde dizinin sahnesi böyle olmayacaktı ancak set sırasında yaşanan bir kazadan dolayı Ekin Koç yaralandı. Bu kazadan dolayı 4 hafta kadar bir süreyle dinlenmesi gerekmektedir. Kılıç sahnesi çekilirken eline kılıç isabet eden Ekin Koç’un eli kesilmişti. Bundan dolayı başarılı oyuncu 3 ila 4 hafta boyunca diziden uzak kalacak. Sonrasında ise diziye geri dönecek. Bu süre boyunca yataklarda yatacak olan Ekin Koç, daha iyi bir şekilde ekranlara dönmeyi planlıyor. Bizler de kendisine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz.