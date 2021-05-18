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Uyanış: Büyük Selçuklu 33. yeni bölüm fragmanı yayında!

Efsane dizi Uyanış Büyük Selçuklu Pazartesi akşamında ekranlara gelen 32. Son bölümü ile seyirci ile buluştu. Sencer ve Tapar Şelemzar’ı almak için tek başlarına kılıç çektiler ve bunu öğrenen Sultan Melikşah da oğullarını yalnız bırakmadı. Peki son bölümde neler oldu?

18 Mayıs 2021 Salı 02:01
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. yeni bölüm fragmanı yayında!
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TRT 1’in sevilen dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu yine ekrana kilitledi ve izleyenlerin nefeslerini kesti. Terken Hatun ve Hasan Sabbah dizinin ekrana gelen son bölümüne damgalarını vurdular. Sencer ise Tekiş’in karşısına geçip ondan intikam almak peşindedir. Dizinin 33. Yeni bölümüne ait ön izleme de ekrana geldi.

32. bölümde neler yaşandı?

Tacülmülk, Terken Hatun ve Hasan Sabbah’ın birbirlerinden ayrı ama tek bir amaç için olan gayeleri doğrultusunda Şelemzar’ı kuşatabilmek için harekete geçen askerleri zehirlemeyi başardı. Sencer Bey ve ağabeyi Tapar ise, Şelemzar yakınlarına geldikleri sırada ordudaki zehirlenen askerleri savaşamayacak haldeydiler ancak yine de Sencer Bey her zaman ki gibi kahraman bir duruş sergiledi ve Tapar ile yanlarında kalan bir avuç askerleri ile birlikte Şelemzar’a girdiler. Diğer yandan Sultan Melikşah da oğulları Sencer ve Tapar’ın bir avuç asker ile birlikte Şelemzar’ı almak için kahramanca bir mücadele içerisinde olduklarını öğrendi. Peki, Melikşah Sencer Bey ve Tapar’ı içine düştükleri bu zor durumdan kurtaracak mı yoksa Sencer Bey ve Tapar içine girmiş oldukları bu savaştan kendi hünerleri ile mi kurtularak savaşı kazanacaklar? Sencer, Şelemzar’ı Hasan Sabbah ve Tekiş’in elinden almanın yanı sıra Hasan Sabbah’ın oğlu Faysal’ı da yakalayarak ölen Alpleri Aydoğdu’nun, Ayaz’ın ve İlteber’in intikamını da almayı başarabilecek mi? tekiş’i yakalayarak hanedanda ki karışıklığa son verebilecek mi? Selçuklu Devleti’nin en marifetli düşmanlarından biri olan Hasan Sabbah acı sonuna Şelemzar’da mı ulaşacaktır? Bütün bu olanların yanı sıra Terken Hatun, adamlarının zehirlenmesine rağmen Sencer Bey’in Şelemzar’ı kuşatmaya devam etmesini ve Sultan Melikşah’ın gözünden düşürmeye çalıştığı melikin her ne olursa olsun asla pes etmediğini öğrenecektir. Terken Hatun bu öğrendiği bilgiler ile büyük bir şok yaşayarak erkenden doğum yapacaktır ve oğlu Mahmud’u dünyaya getirecek. Selçuklu Devleti’nin veliahtı olması ihtimalinin düşüncesi ile yıllardır beklediği erkek evladının doğması ile Terken Hatun nasıl bir avantaja sahip olacak? Ayrıca Şehzade Mahmud’un doğumu ile birlikte yeni bir sürece giren Selçuklu Devleti’ni de bakalım ne gibi tehlikeler bekliyor?



Son Güncelleme: 18.05.2021 02:01
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış: Büyük SelçukluYeni BölümFragman
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