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Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1

Gündemde geniş yer tutmayı başaran ve kısa sürede büyük ilgi gören Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1 haberinin en yeni gelişmelerini basına aktarmaya devam ediyoruz. Siz de hemen şimdi ile ilgili güncel bilgileri okumak için 20 Mayıs 2021 Perşembe tarihli haberimize göz atabilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 11:22
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Özeti ve Fragmanı izle - TRT 1
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Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun ve Ekin Koç’un yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle TRT 1’de yayınlanacak.

Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm fragmanı

Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak. Her Pazartesi saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu 33.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 33.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Uyanış: Büyük Selçuklu bu hafta yayınlanacak mı, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. TRT 1 yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Uyanış: Büyük Selçuklu Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Teşkilat son bölümde ne oldu?

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürür. Onu Taht şehrini ele geçirmeye çalışırken yakalamıştır. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melijşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirdiği Sabbah ve Tekiş’i serbest bırak teklifinde bulunacaktır. Melikşah’ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

Mitras, Kuvel’e geleceğini düşündüğü Melikşah’a pusu kurar, Kuvel yolunda kurulan pusuda beklemektedir. Melikşah bu tuzağı fark eder. Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından esir olarak alındığını öğrenir. Korunmasını istediği Kuvel için Melikşah’ın Şelemzar şehrine gelip neler yapacağı merakla beklenmektedir.

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı için tıklayınız.

Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ne?

Türk dünyasının ve eşsiz bir medeniyetin kurulduğu dönemi anlatan dizide Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, Haşhaşiler, Hasan Sabba ve Fatımiler ile Selçuk Devleti’nin kuruluş sürecinin işlendiği dizi tarihin tozlu sayfalarını ekranlara taşımaktadır.

Sultan Melikşah, ve Sultan Alparslan’dan aldığı güçle Selçuklu Devleti’nin gücünü zirvesine çıkarı ve ancak devlet büyüdükçe düşmanlarda büyümektedir. O dönemin devlet yapısı, siyasi durumu ve yaşanan savaşları dizide anlatılmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi sevilen isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra dizide dönemin farklı tarihi isimlerine hayat vermek adına konuk oyuncular da dahil olabiliyor.



Son Güncelleme: 20.05.2021 11:22
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FragmanTrt 1Uyanış:büyük Selçuklu
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