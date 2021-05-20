İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...

Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde neler olacak?

Okurlarımızın merakla takip ettikleri Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde neler olacak? haberine dair yeni gelişmeler basına aktarılmaya devam ediyor. Bizim de ayrıntılarını mercek altına aldığımız habere dair yeni gelişmeleri 20.05.2021 tarihli haberimizden takip edebilirsiniz.

20 Mayıs 2021 Perşembe 23:23
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde neler olacak?
Takip Et:

Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm fragmanı ile Pazartesi akşamı TRT 1 ekranlarında izleyici karşısına çıkacak. Her bölümü büyük bir heyecana sahne olan Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm fragmanı full HD olarak haberimizde bulabilirsiniz.

Başrollerinde Buğra Gülsoy, Gürkan Uygun ve Ekin Koç’un yer aldığı Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm izle 24 Mayıs Pazartesi günü yeni bölümüyle TRT 1’de yayınlanacak.

Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm fragmanı

Uyanış: Büyük Selçuklu 33.bölüm canlı yayın 24 Mayıs 2021 Pazartesi günü TRT 1 ekranlarında olacak. Her Pazartesi saat 20:00’de yeni bölüm yayınlanan Uyanış: Büyük Selçuklu 33.son bölüm ile ekranlara gelecek. Dizinin 33.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman yayınlandığında haberimize eklenecektir.

Dizinin sevenleri her hafta Uyanış: Büyük Selçuklu bu hafta yayınlanacak mı, Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölümde ne olacak ve son bölümde ne oldu gibi soruları araştırıyor. TRT 1 yayın akışında sık sık yaşanan değişiklikler nedeniyle saatler de değişebiliyor. Ancak Uyanış: Büyük Selçuklu Pazartesi günü saat 20:00’de yayınlanacak.

Teşkilat son bölümde ne oldu?

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürür. Onu Taht şehrini ele geçirmeye çalışırken yakalamıştır. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melijşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirdiği Sabbah ve Tekiş’i serbest bırak teklifinde bulunacaktır. Melikşah’ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

Mitras, Kuvel’e geleceğini düşündüğü Melikşah’a pusu kurar, Kuvel yolunda kurulan pusuda beklemektedir. Melikşah bu tuzağı fark eder. Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından esir olarak alındığını öğrenir. Korunmasını istediği Kuvel için Melikşah’ın Şelemzar şehrine gelip neler yapacağı merakla beklenmektedir.

Uyanış: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı için tıklayınız.

Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ne?

Türk dünyasının ve eşsiz bir medeniyetin kurulduğu dönemi anlatan dizide Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, Haşhaşiler, Hasan Sabba ve Fatımiler ile Selçuk Devleti’nin kuruluş sürecinin işlendiği dizi tarihin tozlu sayfalarını ekranlara taşımaktadır.

Sultan Melikşah, ve Sultan Alparslan’dan aldığı güçle Selçuklu Devleti’nin gücünü zirvesine çıkarı ve ancak devlet büyüdükçe düşmanlarda büyümektedir. O dönemin devlet yapısı, siyasi durumu ve yaşanan savaşları dizide anlatılmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi sevilen isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra dizide dönemin farklı tarihi isimlerine hayat vermek adına konuk oyuncular da dahil olabiliyor.



Son Güncelleme: 20.05.2021 23:23
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
FragmanTrt 1Uyanış:büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 185.bölüm fragmanı ve 21 Mayıs 2021 Cuma özeti Kanal 7
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
TV8 Survivor 98. bölüm canlı izle! 20 Mayıs 2021 Survivor yeni bölüm izle
Beni Bırakma 609.bölüm bölüm izle 20 Mayıs 2021 Perşembe son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Beni Bırakma 609.bölüm bölüm izle 20 Mayıs 2021 Perşembe son bölüm - ATV Beni Bırakma yeni bölüm canlı izle
Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları
Gişe Memuru filmi nerede çekildi? Gişe Memuru filmi konusu ve oyuncuları
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?
Benim Adım Melek final mi oluyor? Dizinin oyuncuları kimlerdir?

Popüler Haberler

Uyanış: Büyük Selçuklu 33. bölüm fragmanı yayında! Uyanış: Büyük Selçuklu 33. yeni bölümde neler olacak?
Gönül Dağı 29. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Mazot ve gübre desteği ne zaman yatacak? 2021 mazot ve gübre desteği alma şartları
Sadakatsiz dizisi oyuncuları kimlerdir? Dizide hangi oyuncular yer alacak?
NBA 2K21 ücretsiz oldu! Epic Games NBA 2K21 ücretsiz indir
Hangi banka ne kadar emekli maaş promosyonu veriyor? 2021 Emekli maaşı promosyon ödemeleri ne zaman yapılır?
Bugün kimin maçı var? 20 Mayıs 2021 Perşembe maç programı
Rüyada ekmek alma görmek ne demektir? Rüyada ekmek alma görmenin tabiri ve anlamı
Sol Yanım dizisi Asena karakterini kim canlandırıyor? Defne Samyeli kimdir?
Ek5 tarım sigortası ödenmezse ne olur? 2021 Ek5 tarım sigortası hangi bankalara yatırılır?
Bu sene aşure günü ne zaman? 2021 Aşure günü ne zaman başlıyor? Aşure günü anlamı ve önemi
Ramo dizisi Hamza kimdir? Erdal Hanedar yer aldığı dizi ve film yapımları
Banka kredi notu nasıl hesaplanır? 2021 Kredi notu hesaplama işlemleri
Emanet dizisinin Bora'sı Göksel Kayahan'ın hayat hikayesi!
Gönül Dağı dizisi Ramazan karakteri kimdir? Cihat Süvarioğlu'nun hayatı ve yer aldığı diziler
İhaleye girmek için 2021 sgk borcu limiti
Bir Zamanlar Çukurova dizisi Ümit kimdir? Hande Soral nerelidir?
Alev Alev dizisi Bülent kimdir? Cem Sürgit kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Emanet 184. bölüm Kanal 7 canlı izle – 20 Mayıs 2021 Perşembe tek parça Emanet yeni son bölüm izle
Alev Alev Güneş kimdir? Kayra Orta gerçek adı, yaşı, memleket bilgileri
Show TV Alev Alev dizisinin reyting sonuçları belli oldu mu, dizi izlendi mi?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.