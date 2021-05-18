İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bayram süresi boyunca evden yada bulundukları yerden çalışanlara 350 TL ödeme müjdesi
Bayram süresi boyunca evden yada...
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Türkiye'nin üç aşamalı normalleşme planı
Sedat Peker 4. yeni videosunu twitter üzerinden yayınladı
Son Dakika
Sedat Peker 4. yeni videosunu...
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği devreye girdi!
Son Dakika
Twitter'da beklenen sesli mesaj özelliği...

Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!

Yazar kadromuzun en ince detaylarıyla okurlarımıza sunmak istediği Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle! haberimize ilişkin tüm yeni ayrıntılar 18.05.2021 tarihli haberimizde yer alıyor. Hemen okuyun, hemen bilgilenin.

18 Mayıs 2021 Salı 11:25
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!
Takip Et:

TRT 1 ekranlarının yeni dizisi Uyanış: Büyük Selçuklu 17 Mayıs 2021 Pazartesi günü yeni bölümüyle izleyici karşısına çıkıyor. Heyecan ve aksiyonun bol olduğu dizinin son bölümü de çok beğenilmişti. Uyanış: Büyük Selçuklu 17 Mayıs Pazartesi günü saat 20:00’de 32.yeni bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Uyanış: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü full HD, kesintisiz olarak TRT 1 ekranlarında canlı yayınlanıyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu 32.bölüm özet

Melikşah, Turanşah’ı tuzağa düşürür. Onu Taht şehrini ele geçirmeye çalışırken yakalamıştır. Ölümün eşiğine gelen Turanşah, Melijşah’ın gazabından kurtulmak için ele geçirdiği Sabbah ve Tekiş’i serbest bırak teklifinde bulunacaktır. Melikşah’ın bu teklife vereceği cevap merakla bekleniyor.

Mitras, Kuvel’e geleceğini düşündüğü Melikşah’a pusu kurar, Kuvel yolunda kurulan pusuda beklemektedir. Melikşah bu tuzağı fark eder. Ayrıca Mitras, Hasan Sabbah, Faysal ve Tekiş’in Turanşah tarafından esir olarak alındığını öğrenir. Korunmasını istediği Kuvel için Melikşah’ın Şelemzar şehrine gelip neler yapacağı merakla beklenmektedir.

Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm özet

Melikşah ordusuyla birlikte ikinci kez Şelemzar önlerinde Turanşah ve Tekiş kendisinden önce davranıp Şelemzar’ı kontrol eder. Melikşah töre gereği daha önce Tapar’a verdiği Şelemzar’ı kılış hakkı olduğu için Tekiş’e verecektir.

Bu duruma tepki gösteren Tapar, bir tepki göstermek ister. Bu sırada Gevher olduğu yerden memnun olmadığı için bir obalı olarak biline Başılı’nun elini öpmek istemez. Zübeyde Gevher’in bu saygısızlığına çok sinirlenir ancak Terken Gevher’in arkasından durduğundan olay büyümez.

Başhatun olan Zübeyde, saraya gelindiğinde Gevher ve Terken’e Başulu’ya karşı saygısızlık yaptıkları için ceza verir. Sencer uzun süredir hak ettiğini düşündüğü meliklik hilatini alacak. Bu sırada Nizamülmük de hacelik makamını geri alır. Turanşah, bu iki haberi alır ve geri çekilir. Melikşah’ın bu hamleleri açık olarak kendisini tahrik etmek içindir. Turanşah, Melikşah ile gireceği bu savaşı bir şekilde sonlandıracaktır. Eğer savaş sonlanmazsa tahtı almak için çok geç kalacaktır.

Uyanış: Büyük Selçuklu 32.bölüm HD, tek parça izlemek için tıklayınız.

Uyanış: Büyük Selçuklu konusu ne?

Türk dünyasının ve eşsiz bir medeniyetin kurulduğu dönemi anlatan dizide Nizamülmülk, İmam Gazali, Ömer Hayyam, Haşhaşiler, Hasan Sabba ve Fatımiler ile Selçuk Devleti’nin kuruluş sürecinin işlendiği dizi tarihin tozlu sayfalarını ekranlara taşımaktadır.

Sultan Melikşah, ve Sultan Alparslan’dan aldığı güçle Selçuklu Devleti’nin gücünü zirvesine çıkarı ve ancak devlet büyüdükçe düşmanlarda büyümektedir. O dönemin devlet yapısı, siyasi durumu ve yaşanan savaşları dizide anlatılmaktadır.

Uyanış: Büyük Selçuklu oyuncuları kim?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin başrollerinde Gürkan Uygun, Buğra Gülsoy, Ekin Koç, Hatice Şendil, Cemal Toktaş, Leyla Lydia Tuğutlu ve Sevda Erginci gibi sevilen isimler yer alıyor. Bu isimlerin yanı sıra dizide dönemin farklı tarihi isimlerine hayat vermek adına konuk oyuncular da dahil olabiliyor.



Son Güncelleme: 18.05.2021 11:25
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
Trt 1Uyanış:büyük Selçuklu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Kınık Obası nerededir? Kınık boyu hangi devleti kurmuştur?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Uyanış: Büyük Selçuklu Faysal öldü mü? Ege Şaşmaz diziden ayrıldı mı?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Survivor Dora’nın sevgilisi kim?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?
Uyanış Büyük Selçuklu dizisi Turna Hatun diziden ayrıldı mı? Turna Hatun neden ayrıldı?

Popüler Haberler

Asgari ücretliye müjde! 686 TL Ek ödeme geliyor!
Aile Hekiminden ilaç raporu alınabilir mi? 2021 İlaç raporu nasıl alınır?
Uyanış: Büyük Selçuklu 32. bölüm izle tek parça! Uyanış: Büyük Selçuklu son bölüm izle!
Kağıt Ev yeni bölüm fragmanı 24 Mayıs 2021 Pazartesi - Kağıt Ev yeni bölümde neler olacak?
Payitaht Abdülhamid yeni bölüm fragmanı izle! Payitaht Abdülhamid 152. Bölüm fragmanı izle
Kırmızı Oda 38. Bölüm Fragmanı – 21 Mayıs 2021 Cuma
Uyanış: Büyük Selçuklu 33. Bölüm Fragmanı – 24 Mayıs 2021 Pazartesi
Gönül Dağı 29. Bölüm Fragmanı – 22 Mayıs 2021 Cumartesi
Mehmet Ali Erbil'den İsrail'e Tepki Geldi
Burak Sergen'in Son Dakika Sağlık Durumu
Sol Yanım dizisi Barbar kimdir? Gerçek adı nedir? Emre Dinler nereli, yaşı kaç?
A101 20 Mayıs 2021 Aldın Aldın kampanyası indirimli satılacak ürünler
Emekli maaşı sorgulama nasıl yapılır? Emekli maaşım ne kadar oldu? Emekli maaşımı nasıl öğrenebilirim?
2021 Evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL? Evde bakım parası 2021 zammı ne kadar oldu, kimler alabilir?
Star TV Akrep dizisi nerede çekiliyor? Akrep konusu ve oyuncuları
Bugün kimin maçı var? 18 Mayıs 2021 Salı maç programı
18 Mayıs 2021 Salı Kanal 7 yayın akışında neler var?
Rüyada ceviz ağacı görmek neye işaret eder
Maraşlı 18. bölüm full izle tek parça! ATV
ATV'de 18 Mayıs 2021 Salı tarihinde ne var? 18 Mayıs 2021 Salı yayın akışında neler yer alıyor?
Alışveriş kredisi alma şartları nelerdir? 2021 Alışveriş kredisi ile ödeme nasıl yapılır?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.