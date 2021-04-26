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Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm tek parça izle TRT 26 Nisan

Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölümü bu akşam TRT1 ekranlarında 29.bölüm ile seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Her pazartesi akşamı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta neler olacak? Geçen haftanın yayınlanmamasının ardından bu hafta dizi oldukça heyecanlı geçecek. Binlerce insan Uyanış Büyük Selçuklu dizisini izlemek için hazırlanıyor.

26 Nisan 2021 Pazartesi 22:24
Uyanış Büyük Selçuklu 29. bölüm tek parça izle TRT 26 Nisan
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Uyanış Büyük Selçuklu 29. Bölümü bu akşam TRT1 ekranlarında 29.bölüm ile seyircisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Her pazartesi akşamı yayınlanan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta neler olacak? Geçen haftanın yayınlanmamasının ardından bu hafta dizi oldukça heyecanlı geçecek. Binlerce insan Uyanış Büyük Selçuklu dizisini izlemek için hazırlanıyor.

Uyanış Büyük Selçuklu 29.bölüm tek parça izle!

Uyanış Büyük Selçuklu 29.bölümde neler olacak?

Uyanış Büyük Selçuklu dizisinde bu hafta Sencer ve Tapar kılık değiştirerek Şelemzar’a girerek başarılı olacak. Operasyon ile Şelemzar’ı Melikşah ordusu açmayı başardı. Fakat aslında hayal edinilen böyle olmamıştı. Ortada ne bir ordu vardı ne de Şelemzar. Alpler ölümcül bir tuzağın içinde olduğunu geç fark ettileri. Alplerin etrafını Batiniler sararken Sencer Tapar ve Alplar ne olacak? Turanşah ise intikam almak için Isfahan’a gider. Kavurd’un ölümü tekrardan filizlenir ilk şüpheli ise Nizamülmülk olur.

Sencer ve Tapar operasyonda başarıya ulaşabilmesi gereklidir. Melikşah Turanşah’ın önüne keser Turanşah Nizamülmülk’ü Melikşah’ın önüne getirir. Nizamülmülk ölümle tehdit edilir. Yeni bölümde Nizamülmülk’e neler olacağı anlaşılacak. Turanşah ile Melikşah ise Tekiş ile barış sağlamak için masaya oturacak. Fakat Tekiş’in istekleri neler bilinmez.

Zübeyde için Melikşah ile konuşan Terken ise Zübeyde’nin başına gelenlerin haksızlık olduğunu dile getirir. Terken’in amacı nedir? Bu bölümde belli oalcak.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 22:24
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Uyanış Büyük Selçuklu29.bölümTek ParçaDiziTrt 1
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