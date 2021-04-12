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Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm tek parça full izle - 12 Nisan TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm

TRT1 ekranlarının sevilen tarihi dizisi Uyanış Büyük Selçuklu'nun 12 Nisan Pazartesi günü ekranlara gelen 28. bölümünü tek parça full izlemek isteyen dizi severler, son bölümü internet üzerinden araştırmaya başlamış durumda.

12 Nisan 2021 Pazartesi 22:31
Uyanış Büyük Selçuklu 28. bölüm tek parça full izle - 12 Nisan TRT 1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm
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Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde aksiyon TRT1 kanalında 12 Nisan Pazartesi günü yayınlanan 28. bölüm ile devam ediyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölümde neler yaşandı?

Hasan Sabbah ve Batıniler, Başulu'yu tuzak kurarak kaçırdılar, bir yandan da büyük bir komplo kurarak Şelemzar'ı yakalamayı başardılar. Öte yandan Sencer, Başulu'nun kaçırıldığını ve Efruz'un Livya'yı yaraladığını, Sabbah için çalışan kıdemli Batıni olduğunu öğrendi. Batınilerin Başul'u kaçırdığını anlayan Sencer, Efruz'u yakalamak için Şelemzar Darüşşifa'ya doğru yola çıktı.

Başulu'nun Sabbah’ın elinde olduğunu öğrenince Şelemzar'ı alamayacaklarını anladılar ve Sabbah'ın Başul'u serbest bırakmak istediği Nizar'ın Hilati’yi getirmeyi kabul etmek zorunda kaldılar ve Melikşah'a gidip bir bahane ile Nizar'ın Hilati’ni istedi.

Melikşah, kısa bir süre sonra Sencer'in gizlice gerçekleştirdiği bu operasyonu öğrenip Nizar'ın Hilatı’nı verdi; Sencer'den saklanarak Sabbah'a tuzak kurdu ve böylece sırrı ortaya çıkarmaya başladı.

Melikşah'ın kurduğu tuzak sonucunda Sabbah hem Hilatten hem de Başulu'dan oldu. Çünkü Melikşah, Başulu'yu Şelemzar'dan kaçırdı. Sencer, Nizamülmülk, Tapar ve Melikşah saraya döndü.

Başulu, Melikşah'ın karşısında belirdi. Yıllar sonra Başulu ve Melikşah ilk kez yüzlerini gördü ve bir sır ortaya çıktı! Bu sırrı düzenleyen ve sultana yalan söylediği için Melikşah'ı tahta çıkaran Nizamülmülk, nasıl bir ceza verecek?

Melikşah, yanına kadar yükselerek hala kendisinden saklanan Sencer'i ve hala saklanan ve öldüğünü bilerek Melikşah'a katlanan Başulu'yu affedecek mi?

Öte yandan, sır çok hızlı bir şekilde tüm Selçuklu hanedanına yayılacaktı. Selçuklu hanedanı mensupları, Başulu'nun hayatıyla ve Sencer'in gizemli bir varis olarak ortaya çıkışıyla nasıl karşılayacak?

Daha önce sırrı Melikşah'tan öğrenen ve Başulu'nun kurtulmasını engellemek isteyen, Başulu'ya yönelik Terken'in sırrın açığa çıkmasını başaramayan Başulu'ya yönelik düşmanlığı eyleme dönüştürecek mi?

Uyanış: Büyük Selçuklu 27. bölümde neler yaşanmıştı?

Tekiş ile taht savaşını kazanan Melikşah, Tekiş'i diz çöktürüp boynuna yay kirişi geçirdi. Tekiş'in trajik kaderi ölüm olacak mı, yoksa Melikşah'ın rahmeti Tekiş'i hayatta tutmaya yetecek mi? Kınık Obası'nda Efruz'u fark eden Livya, onu Kınık Alpleri'ne götürmek için harekete geçti ancak Hasan Sabbah ağır yaralandı. Livya ölüm rüyasından uyanacak ve Efruz ile Faysal'ın Batini olduğunu söyleyecek mi? Tuna bu vesile ile babası İlteber'in Batini tarafından öldürüldüğünü öğrenecek mi?

Sırrı öğrenen Hasan Sabbah, Başulu'yu kaçırdı. Sabbah, Başulu'yu neden kaçırdı? Onu hapse atarak hangi amaca ulaşacak? Sencer, Başulu'nun iade etmesi karşılığında ne gibi önemli bir şey isteyecek?

Tapar sonunda amacına ulaştı ve bir emir olacağını öğrendi. Sultan Melikşah'ın Şelemzar emiri olarak atadığı Tapar'ı ne sürpriz bekliyor?

Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölüm izle

Uyanış: Büyük Selçuklu 28. bölümü izlemek için tıklayın...




Son Güncelleme: 12.04.2021 22:31
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