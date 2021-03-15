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Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm 22 mart 2021 Pazartesi fragmanı

TRT 1 ekranlarında sevilerek izlenilen tarihi dizi Uyanış Büyük Selçuklu'nun yeni bölüm fragmanı merak edilmeye başlandı. Dizi tutkunları, 26. bölüm fragmanının ekranlarda yer alıp almadığını araştırmaya başladı.

15 Mart 2021 Pazartesi 23:25
Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm 22 mart 2021 Pazartesi fragmanı
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Aklı Film imzalı Uyanış Büyük Selçuklu dizisi TRT 1 kanalında izleyicilerin karşısına çıkmaktadır. Tarihi konulu olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Sorusu araştırılmaya başlandı.

Uyanış Büyük Selçuklu 26. bölüm fragmanı yayınlandı mı?

Uyanış Büyük Büyük Selçuklu, TRT 1'de yayınlanan, Serdar Özalan'ın Büyük Selçuklu İmparatorluğu hakkında yazdığı en önemli yapımlardan biridir. Geçen hafta ekrana gelen ve çok beğenilen 25. Bölümle herkesin beğenisini kazanan dizinin yeni bölüm fragmanı dört gözle beklenmektedir.

Uyanış Büyük Selçuklu'nun 26.bölüm fragmanı yayınlandı mı sorusu dizinin en merak edilenlerinden biri. Ancak yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Yayınlandığı anda izleyebilirsiniz.

Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm özeti

Uyanış Büyük Selçuklu’nun 25. bölümünün özetinden önce geçen hafta yaşananlara değinecek olursak; Geçen hafta yayınlanan bir bölümde Tuna, Sencer'in büyük sırrını öğrendi. Ancak bu durum onu ​​tehlikeye attı.

Tapar, Başulu Hatun'un öz annesi olduğunu öğrendi. Bu sırada Bizanslılar, Türkmen Beylerine saldırdı. Olayın ardından Sencer, aralarında bir hain olduğunu düşündü. Tekiş'in Türkmen Beylerine yönelik provokasyonu Melikşah'ı kızdırdı.

Öte yandan yeni bölümdeyse Sabbah, Melikşah'ın bir Başulu’dan çocuğu olduğunu ortaya çıkarmak istedi. Tekiş ve Melikşah karşı karşıya geldi. Bu sırada Faysal, Şelemzar emirliğini ister. Uyanış Büyük Selçuklu 25. Bölümünün özeti sona erdi.



Son Güncelleme: 15.03.2021 23:25
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Uyanış Büyük SelçukluTrt 1DiziFragman
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