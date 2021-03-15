Uyanış Büyük Selçuklu 25. bölüm izle 15 Mart Pazartesi yeni bölüm TRT1 Uyanış Büyük Selçuklu son bölüm izle

Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri 25.bölümünü izlemek için araştırmaya koyuldu. Nefesleri kesen sahneleriyle beraber güçlü oyuncu kadrosuna sahip olan Uyanış Büyük Selçuklu dizisi izleyicilerini ekranların başına kilitlemeyi başarıyor. Uyanış Büyük Selçuklu’da bu hafta 25.bölümde, Sabbah Melikşah’ın seneler önce sürgüne gönderilmiş olan Başulu’dan bir evladının olduğunu ortaya çıkarmaya çalışacak. Sabbah, Başulu’nun kim olduğunu, onun Tapar’ın anası olduğunu öğrenebilecek mi?

Uyanış Büyük Selçuklu 25.bölümde neler olacak?

Tapar ile buluşmak için yanında giden Başulu’yu arkasından takip eden Tuna; ikisinin gizli bir şekilde görüştüklerini görmüştü. Tam bu esnada Tuna’nın boğazına bir hançer dayandı. Tuna’nın boğazına hançeri kimin dayadığı herkes tarafından merak edilirken, Tuna’nın hayatını kaybedip kaybetmeyeceği merak ediliyor.

Melikşah'ın yıllar önce sürgüne gönderilen Başulu'dan bir oğlu olduğunu açığa çıkarmak için harekete geçen Sabbah, Tapar ile Başulu'nun gizlice buluştuğuna şahit olmuştu. Sabbah, Başulu'nun kim olduğunu; onun Tapar'ın anası olduğunu öğrenebilecek midir? Selçuklu'yu büyük bir karışıklığa sürükleyebilecek olan sırra sahip olabilecek midir?

Diğer yandan Türkmen Beyleri katliamını düzenleyen Tekiş, ikinci hamlesi olan bu beylerin varisleri olan yeni Türkmen Beylerini Melikşah’a karşı bayrak açmak için çağırmıştı. Melikşah ise bu toplantıya baskın yapmıştı. Elini kılıcına götüren Melikşah, Tekiş’e ne ceza verecek? Yoksa Tekiş’in gizli okçuları Melikşah’ı vuracaklar mı?

Diğer yandan Sencer, tuzağa çekmiş olduğu Tomas’ın kendisine tuzak kurduğunu fark etmişti. Tekiş’in ihanet ettiğini itiraf etmek için teklifte bulunan Tomas; bunun karşılığında Livya’yı Sencer’den istedi. Sencer’in kendisine sığınan bir kadının düşmanlarına teslim edip etmeyeceği merak ediliyor. Türkmen Beylerini öldüren Tekiş’in suçunu ispat etmek için Tomas’ı yakalamayı başarıp başaramayacağı merak ediliyor.

Bütün bunların yanı sıra Faysal, Şelemzar üzerinde hakimiyet kurmak isteyen Sabbah’ın emriyle bir oyun düzenleyip Nizamülmülk’ün huzuruna çıkarak Şelemzar emirliğini isteyecektir. Herkes Nizamülmülk’ün Faysal’a vereceği cevabın ne olduğunu heyecanla bekliyor.

Sabbah ile birliktelik kurup Selçuklu’yu güçsüzleştirmek ve yok etmek için Selçuklu topraklarına ayak basan Bedrülcemali’nin ilk icraatinin ne olacağı ve Melikşah’ın İslam Dünyası’ndaki nüfuzunu kırmak için hangi eylemleri yapacağı merakla bekleniyor.

https://youtu.be/u-EWRTDn-hs