Uyanış Büyük Selçuklu 22 Mart 2021 Salı neden yok? UBS yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

TRT 1’in sevilen dizileri arasında yer alan Uyanış Büyük Selçuklu yeni bölümü olmaması dizi severleri üzdü. 22 Mart 2021 Pazartesi bölümü yayınlanmayacağını açıklayan dizi neden yayınlanmayacak?

Dizinin başrollerinde İsmail Ege Şaşmaz, Hatice Şendil, Osman Sonant, İlker Kızmaz, Ali Gözüşirin, Sezin Akbaşoğlu, Buğra Gülsoy, Ekin Koç ve Gürkan Uygun gibi isimlerin yer aldığı dizide son bölümde heyecan dorukta bitmişti. İzleyiciler son bölümü beklerken yayınlanmayacağını duyması ile hüsrana uğradı.

TRT ekranlarında reyting rekorları kıran dizi her Pazartesi akşamı izleyici ile buluşurken 22 Mart günü yayında olmayacak. Dizi yapımcısı Emre Konuk sosyal medya hesabından konu ile alakalı açıklamalarda bulundu. 22 Mart 2021 yeni bölümün yayınlanmayacağını söyleyen yapımcı oyunculara koronavirüs bulaşması sebebi ile çekimlere ara verdiğini duyurdu.

Mutasyonlu virüsün ülkemizde görülmesinin ardından birçok kişiye hızla bulaşan koronavirüs dizi setinde de kendini gösterdi. Koronavirüs vakalarından kaynaklı diziye birer hafta ara verildi.