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Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?

Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 2. Sezon onayını aldı. Vatandaşlarımız Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Sezon oyuncu kadrosunu merak ediyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Sezon oyuncu kadrosunda kimler var sorusunun yanıtları belli oldu.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 21:08
Uyanış: Büyük Selçuklu 2. sezon oyuncu kadrosunda kimler var?
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Son dönemlerde izleyiciler tarafından en çok takip edilen dizilerin başında gelen Uyanış: Büyük Selçuklu, birince sezonuyla büyük bir etki oluşturdu. Bundan dolayı dizinin yapımcıları 2. Sezonun çekilmesi için kolları sıvadı. Ekranların en çok sevilen dizileri arasında yer alan Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi 2. Sezon onayını aldı. Vatandaşlarımız Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Sezon oyuncu kadrosunu merak ediyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Sezon oyuncu kadrosunda kimler var sorusunun yanıtları belli oldu.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisine ikince sezonda birbirinden sürpriz isimler yer alacak. Dizinin ikinci sezonunda neredeyse tüm oyuncu kadrosu değişecek. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinde Nizamülmülk karakterine hayat veren Mehmet Özgür haricinde tüm oyuncuların diziden ayrılması bekleniyor. Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Sezonunda Sultan Alparslan karakterini oynayacak isim ise Barış Arduç olacak.

Sultan Alparslan – Barış Arduç

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin ikinci sezonunda Sultan Alparslan karakterini Barış Arduç canlandıracak. Daha önce Çukur, Kuzgun, Kiralık Aşk, Benim İçin Üzülme, Pis Yedili, Mutluluk Zamanı, Deliha ve Sadece Sen gibi dizi ve filmlerde boy gösteren başarılı ve yakışıklı oyuncu Barış Arduç, şimdi performansını Uyanış: Büyük Selçuklu için gösterecek. Ünlü oyuncu Gupse Özay ile dünya evine girdi.

Nizamülmülk – Mehmet Özgür

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 1. Sezonunda Nizamülmülk karakterini başarılı bir şekilde oynayan ve izleyicinin büyük bir beğenisini kazanan Mehmet Özgür, dizinin yeni sezonunda eski oyuncu kadrosundan olacak tek isim olacak dikkat çekiyor. 1970 yılında Antalya’da dünyaya gelen Mehmet Özgür, Hay Sultan, Jet Sosyete, Ya İstiklal Ya Ölüm, Cinayet Süsü, Vuslat ve Hanım Köylü gibi dizi ve filmlerde boy gösterdi.

Uyanış: Büyük Selçuklu 2. Sezon Ne Zaman?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin senaryosunu ve yapımcılığını Emre Konuk adlı iş insanı yapmaktadır. Yönetmenliğini ise başarılı yönetmen Sedat İnci yapmaktadır. Dizinin birince sezonunda Selçuklu Devleti’nin sultanlarından Melikşah dönemi konu edinildi. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin oyuncu kadrosunda ise Sevda Erginci, Gürkan Uygun, Hatice Şendil, Buğra Gülsoy, Ekin Koç gibi birbirinden önemli isimler yer almaktadır. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi birinci sezonu 34 bölüm olarak yayınlandı.

Dizisinin ikinci sezonu direkt olarak 35. Bölümle birlikte başlamış olacak. Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin konusunda ve oyuncu kadrosunda değişiklikler yaşanacak. İlk sezona Melikşah dönemi konu edilmişti. İkinci sezonda Sultan Alparslan’ın konu edilmesi bekleniyor.

Uyanış: Büyük Selçuklu ilk sezonuyla dikkatleri üzerine çekmişti. Dizinin ikinci sezonunda oyuncu kadrosu değişeceği gibi konusu da değişecek. Türk dizi tarihinde ilk kez yeni sezonda tarihte geçmişe gidilecek.


Son Güncelleme: 31.05.2021 21:08
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Anahtar Kelimeler:
Uyanış: Büyük SelçukluOyuncu Kadrosu
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