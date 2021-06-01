Uyanış Büyük Selçuklu 2. Sezon neler yaşanacak? Melikşah'ın yerine kim gelecek?

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisinin 2. Sezonunda neler yaşanacak? Melikşah ölüyor mu? Sultan Alparslan kimdir? Sevilen tarihi dizi TRT 1 ekranlarında seyirciyle buluşuyor. Dizinin sezon finaline sayılı günler kaldı. Yeni sezonda Melikşah yani Buğra Gülsoy ölüyor mu? 2. Sezonda Sultan Alparslan’a kim hayat verecek?

Dizinin 2. Sezonunda Sultan Alparslan yer alacak. Alparslan, dizinin önemli karakterlerinden birisi olacaktır. Melikşah ile ortak sahneleri bir süre daha devam edecek. Daha sonra Melikşah ile ilgili yeni kararlar alınacak.

Sultan Alparslan kim? Diziye ne zaman giriyor?

Sevilen dizinin ilk anlaşmasında 33 bölüm sürecek olan birinci sezonda Sultan Melikşah anlatılacaktı. 33. Sezonunda sezon finaline giden dizi 2. Sezonuyla geliyor. Yeni sezonda başkarakter Melikşah değil Alparslan olacak. Dizide, Sultan Alparslan’ın hayatı, devlet ve siyasi ilişkileri anlatılacak. Sultan Alparslan karakterine Barış Arduç hayat verecek.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi kaç bölüm devam edecek? Final ne zaman?

Akli Film tarafından yapılan tarihi dizi 1 sezon için yani 33 bölümlük garanti sözleşme imzalamıştı. Dizinin reytingleri yüksek olduğu için ikinci sezon da çekilecek. Alparslan’ın hayatının anlatılmasıyla dizinin 5-6 sezon devam edeceği düşünülüyor. Ancak bu durum reyting seviyesine göre değişebilir.

Uyanış: Büyük Selçuklu dizisi, dizi sektöründeki en maliyetli ikinci dizidir. Bu dizi için dizi platosuna 3 saray ve 2 şehir kuruldu. Çalışmalara 2017 senesinde başlandı. 3 yıl plato inşaatı sürdü. Böylesine maliyetli bir dizi için hiçbir masraftan kaçınılmadan çok önemli oyuncularla görüşmeler yapılıyor.