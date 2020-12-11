Uyanış: Büyük Selçuklu 12.yeni bölüm fragmanı yayınlandı

Uyanış: Büyük Selçuklu 12. Bölüm fragmanı yayınlandı! Terken, harekete geçiyor

Sevilen dizinin merakla beklenen yeni bölüm fragmanı yayınlanmıştır. Kaliteli oyuncu kadrosu ve güçlü hikayesi ile ilgi gören dizinin yeni bölümünde, Arslantaş’ın Sencer’i vurduğunu haber alan Terken, Nizamülmülk’ ün gücünü kırmak maksadıyla hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ ın gözünden düşürmek amacıyla harekete geçmiştir. Fragmanın detayları merak edilmektedir.

Yeni bölümde izleyicileri oldukça heyecanlı sahneler bekliyor. Yeni bölümde Sencer ve Arslantaş’ın durumunun ne olacağı merak edildi.

12. BÖLÜMDE GERÇEKLEŞECEK OLAYLAR NELERDİR?

Annesine ve kardeşine karşı hissettiği özlem en büyük zaafı olan Arslantaş’ ın annesine kavuşup kavuşmayacağı merak edildi. Batıniler, bu zaaftan faydalanarak Arslantaş’ı bir oyunun içine çekebilecekler mi araştırıldı.

Terken, Arslantaş’ın Sencer’i vurduğunu haber alarak Nizamülmülk’ ün gücünü kırmak maksadıyla hususi yiğitlik müessesini Melikşah’ın gözünden düşürmek amacıyla harekete geçer.

Ayrıca Elçin ve Melikşah yakınlaşması sebebiyle kıskançlık yaşayan Terken, Elçin’ e tokat atmıştı. Bu olayın intikamını almak isteyen Elçin, Seferiye’ nin hastalanmasının Terken’in tezgahı olduğunu sezmişti. Tezgahı ortaya nasıl çıkaracağı ise merak konusu olmuştur. Hasan Sabbah’ın bütün devleti ilgilendiren kötü planları merak edilmektedir. Sencer, Hasan Sabbah’ı engelleyebilecek mi merak edilmiştir.

UYANIŞ BÜYÜK SELÇUKLU 11. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Sencer, kutsal emanetlerle birlikte Konstantinopolis’ e ulaşmak amacıyla Yorgos ile işbirliği yapmış olan Kasım’ ı yakalamıştır. Ve ihaneti ise gün yüzüne çıkarmıştır. Emanetleri almış ve Yorgos’ u öldürmüştür. Bu olayın ardından emanetlerle birlikte Isfahan’ a dönen Sencer’i olumsuz bir durum karşılamıştır. Hasan Sabbah’ ın kurmuş olduğu tuzak sonucunda Dukas’ın eşi öldürülmüş, katilini ise Sencer’in azmettirdiği iddiası atılmıştı. Sencer, Dukas ve eşinin ölümüne sebep olmak sebebiyle tutuklanmıştı.

Cinayetlerin failleri oldukları gerekçesiyle Sencer’ in dostları da tutuklanmıştır. Nizamülmülk’ün tutuklanan kişilerin masumluğunu kanıtlamak için neler yapacağı merak edilmiştir. Hasan Sabbah, Sencer’in idamının gerçekleşmesi için çaba harcamaktadır. Sencer’in masum olduğu halde yargılanması ve idamının gerçekleşmesi ihtimaline karşı Başulu tepki göstermektedir. Sencer üzerinden Nizamülmülk’ü sıkıştırmayı planlayan Hasan Sabbah, Nizamülmülk’ün hususi yiğitlerinin listesini ele geçirecektir. Hasan Sabbah’ın gizli tutulan bu belgelerin içinde hangi bilgileri ele geçireceği merak konusu olmuştur.

Tapar ile birlikte hainlerle çatışma içine giren Elçin, Melikşah’ın takdir ve saygısını elde eder. Melikşah ve Elçin’ in yakınlaşması Terken’ i rahatsız etmektedir. Terken’in bu durum karşısında ne yapacağı ve öfkesini kontrol edip edemeyeceği merak edilmektedir.

https://youtu.be/06jG7PwzHhc