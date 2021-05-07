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Utku Uysal kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Utku Uysal hakkında bilgiler

Transeksüel şarkıcı Utku Uysal Armağan Çağlayan'ın programına konuk oldu. Şarkıcı markete gider gibi cinsiyet değişikliği kararını verdiğini paylaştı. Merak edilen konulardan birisi şarkıcının cinsiyet değiştirmeden önceki hali oldu. Ardından Utku Uysal kimdir? soruları sorulmaya başlandı. İşte Utku Uysal hakkında merak edilen detaylar...

07 Mayıs 2021 Cuma 18:18
Utku Uysal kimdir? Armağan Çağlayan'ın konuğu Utku Uysal hakkında bilgiler
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Armağan Çaplayan'ın 196sekiz Gör Beni programına konuk edilen transeksüel şarkıcı Utku Uysal, özel yaşamıyla ilgili detayları paylaştı. Cisniyet değişikliği yaşamadan önceki erkek hali de merak uyandıran sanatçı, bir yaptırdığı estetikle Seda Sayan'a benzetildiği konuşulmuştu. Peki Utku Uysal kimdir? İşte detaylar..

Utku Uysal kimdir?

Anne ve babasından çok destek gördüğünü anlatan Utku, yaşamında acı dolu bir dönemin olmadığını ekledi. Sanat camiasının dedikodularından ve oyunlarından uzak durduğunu vurgulayan Utku, bir kişiye karşı çok kırgın olduğunu ve asla affetmeyeceğini ekledi.

Gece hayatının ünlü isimlerinden Utku Uysal, İstanbul'da pek çok mekanda sahneye çıktı. Selin Ciğerci'nin de yakın arkadaşı olan transeksüel şarkıcı, Armağan Çağlayan2ın Youtube Kanalında ağırlandı. Markete gider gibi cinsiyet değişikliği  kararı verdiğini anlatan Uysal, ameliyet sorası psikolojisinin bozulduğunu söyledi.

Utku Uysal, yaşadığı sıkıntılı zamanda "20 yaşındaki genç Utku'dan özür dileyerek, onunla konuşarak düzeldim" açıklamasını yaptı.

Utku Uysal'ın erkek hali de katıldığı program sonrası merak edilen diğer konulardan biri oldu. Fakat Utku Uysal'ın ameliyat öncesi fotoğrafları mevcut değil.


https://youtu.be/7l5wxOMkxJw



Son Güncelleme: 07.05.2021 18:18
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