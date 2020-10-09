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Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor

Usta oyuncu Şener Şen 40 yıllık uzun bir sürenin ardından tiyatro sahnelerine dönüyor. Usta oyuncunun Zengin Mutfağı adlı oyunla sahnelere döneceğinin açıklanmasının ardından oyunun konusu ve oyuncu kadrosunu merak konusu oldu.

09 Ekim 2020 Cuma 18:00
Usta oyuncu Şener Şen Zengin Mutfağı oyunuyla 40 yıl aradan sonra sahnelere dönüyor
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Usta oyuncu Şener Şen, Zengin Mutfağı adlı oyunla sahnelere dönüyor. Bu oyun usta oyuncunun aynı zamanda 40 yıl sonra sahnelere dönmesi anlamına geliyor. Oyunda Şener Şen’in yanı sıra birçok ünlü isimde yer alıyor.

Zengin Mutfağı oyunun konusu

Oyunda Cumhuriyet tarihinin en büyük işçi hareketi olan 15-16 Haziran 1970 olayları anlatılmaktadır. Söz konusu dönemde zengin bir ailenin mutfağında dönemin şartları ve yaşananlar anlatılıyor. Çalışanlarda görülen hizmet anlayışı ve başka bir ideal düşünememe duygusu ile toplumda yaşanan olayları boş vererek yaşamak anlatılırken, toplumdaki değişikliklere bana dokunmayan bin yaşasın anlayışıyla bakan bir grubun hikayesi en açık haliyle gösterilmektedir.

Oyunun bir diğer önemi ise usta oyuncu Şener Şen’in 40 yıl sonra Lütfü usta karakteriyle sahnelere dönecek olmasıdır. Usta oyuncu yıllar sonra genç bir oyuncu grubuyla tiyatro ışıklarının altında yer alacak.

Zengin Mutfağı oyuncu kadrosu

  • Şener Şen - Lütfü Usta
  • Kutay Sandıkçı – Ahmet
  • Onay Kaya – Selim
  • Gizem Ergün – Kız
  • Uğur Arda Başkan – Seyfi

Zengin Mutfağı oyuncu iki perdeden oluşurken, toplam 110 dakika sürmektedir.

Oyunun bilet fiyatları

Zengin Mutfağı’nın bilet fiyatları şu şekilde;


Protokol 220.00 TL

1.Kategori 176.00 TL

2.Kategori 154.00 TL

3.Kategori 132.00 TL

4.Kategori 110.00 TL

5.Kategori 93.50 TL

6.Kategori 66.00 TL



Son Güncelleme: 09.10.2020 18:00
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Anahtar Kelimeler:
Şener ŞenOyunTiyatro
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