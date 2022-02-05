Usta oyuncu Metin Coşkun kimdir?

Kendisini dizilerden tanıdığımız ekranların sevilen ve usta oyuncu Metin Çoşkun, oyunculuğunun haricinde aynı zamanda yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Aslen Ankaralıdır.
1948 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Çoşkun, oyunculuk hayatına 1970 senesinde başladı. Kamera karşısına ilk kez Sessiz Film adlı dizi ile çıktı.
Birçok devlet tiyatrosunun yanı sıra Ankara Devlet tiyatrosunda da 60’dan fazla oyunda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı. Usta oyuncu tiyatro dışında TV ekranlarında da kariyerine devam etti.
Yalnızca oyunculuk değil aynı zamanda sektörde oldukça fazla alanda yer alan başarılı oyuncu Metin Coşkun, Umut Üzümleri adlı sinema filminde yapım asistanı olarak görev almıştır. 2015 yılında ise Fal adındaki sinema filminde yönetmen yardımcılığını üstlenmiştir.
Star TV ekranlarında Kara Sevda dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Kaçak, Çukur gibi sevilen dizilerde de yer almıştır. Son zamanlarda ise Masumlar Apartmanı adlı dizide Hikmet rolüne hayat vermiştir. En Son Babalar Duyar, Suskunlar gibi pek çok önemli yapımda yer alan Metin Çoşkun, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Hikmet karakterinde güçlü oyunculuğuyla ön plana çıkmaktadır.
Yer aldığı bazı yapımlar
Tiyatro oyunları
Testosteron 2008
Dalga (oyun) 2008
Aymazoğlu ile Kundakçılar 2005
Bedreddin 2004
Jan Dark Davası 1994
Uyarca: Friedrich Dürrenmatt 1992
Yusuf ile Menofis 1989
Mefisto: Klaus Mann 1986
Zamlar Bana Karşı 1989
Rummuz Goncagül 1985
Bir Halk Düşmanı 1984
Misafir
Bir Şehnaz Oyun
Bir Ceza Avukatının Anıları
Galile'nin Yaşamı
Resimli Osmanlı Tarihi
Rüyadaki Oyuncaklar
Yaz Misafirleri
Rumuz Goncagül
Küçük Adam N’oldu Sana
Hikâye-i Mahmut Bedrettin
Sınırda-Duvar
Filmler
Masumlar Apartmanı (2020) - Hikmet Derenoğlu
Çukur (2019-2020) - Baytar Selami
Jet Sosyete (2019) - Fazlı (29. bölüm)
Kalp Atışı (dizi) - 2017
Kara Sevda (dizi) - 2015-2016 Hakkı Alacahan
Pek Yakında - 2014 Kendisi
Bugünün Saraylısı - 2013 Ayşen'in üvey babası
Kaçak ( 2013) - 2013-2015 Sarı Erol
Suskunlar (dizi) - 2012 Belalı Naim
Devrimden Sonra - 2011
Cümbür Cemaat Aile - 2010
Geniş Aile - 2009
Başka Dilde Aşk - 2009
Ey Aşk Nerdesin - 2009
Türkler Çıldırmış Olmalı - 2009
İş Arıyoruz - 2008
Arka Sıradakiler - 2007
Doktorlar - 2007
Mahşer - 2007
Eve Giden Yol 1914 - 2006
Nefes Nefese - 2005
Çemberimde Gül Oya - 2004
Yağmur Zamanı - 2004
Hayat Bilgisi - 2003
En Son Babalar Duyar - 2002
Merdiven - 2000
Erikçigiller - 2000
Acemiler İş Başında - 2000
Yeni Bir Hayat - 2000
İnsanca - 2000
İyiler - Kötüler - 2000
Köy Kahvesi - 2000
İkinci Bahar - 1998
İnsan Kurdu - 1997
Tersine Akan Nehir - 1996
Bizim Aile - 1995
Sessiz Film - 1984