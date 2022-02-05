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Usta oyuncu Metin Coşkun kimdir?

Ekranların sevilen ve usta oyuncularından Metin Çoşkun'un hayatı ve hakkında merak edilenleri sizler için hazırladık. Detaylar haberimizde...

05 Şubat 2022 Cumartesi 15:53
Usta oyuncu Metin Coşkun kimdir?
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Kendisini dizilerden tanıdığımız ekranların sevilen ve usta oyuncu Metin Çoşkun, oyunculuğunun haricinde aynı zamanda yönetmen ve seslendirme sanatçısıdır. Aslen Ankaralıdır.

1948 tarihinde Ankara'da dünyaya gelen Çoşkun, oyunculuk hayatına 1970 senesinde başladı. Kamera karşısına ilk kez Sessiz Film adlı dizi ile çıktı.

Birçok devlet tiyatrosunun yanı sıra Ankara Devlet tiyatrosunda da 60’dan fazla oyunda sahne aldı ve yönetmenlik yaptı. Usta oyuncu tiyatro dışında TV ekranlarında da kariyerine devam etti.

Yalnızca oyunculuk değil aynı zamanda sektörde oldukça fazla alanda yer alan başarılı oyuncu Metin Coşkun, Umut Üzümleri adlı sinema filminde yapım asistanı olarak görev almıştır. 2015 yılında ise Fal adındaki sinema filminde yönetmen yardımcılığını üstlenmiştir. 

 

 

Star TV ekranlarında Kara Sevda dizisinin oyuncu kadrosunda yer almıştır. Aynı zamanda Kaçak, Çukur gibi sevilen dizilerde de yer almıştır. Son zamanlarda ise Masumlar Apartmanı adlı dizide Hikmet rolüne hayat vermiştir. En Son Babalar Duyar, Suskunlar gibi pek çok önemli yapımda yer alan Metin Çoşkun, Masumlar Apartmanı dizisinde canlandırdığı Hikmet karakterinde güçlü oyunculuğuyla ön plana çıkmaktadır. 

Yer aldığı bazı yapımlar

 

Tiyatro oyunları

 

Testosteron 2008

Dalga (oyun) 2008

Aymazoğlu ile Kundakçılar 2005

Bedreddin 2004

Jan Dark Davası 1994

Uyarca: Friedrich Dürrenmatt 1992

Yusuf ile Menofis 1989

Mefisto: Klaus Mann  1986

Zamlar Bana Karşı 1989

Rummuz Goncagül 1985

Bir Halk Düşmanı 1984

Misafir

Bir Şehnaz Oyun

Bir Ceza Avukatının Anıları

Galile'nin Yaşamı

Resimli Osmanlı Tarihi 

Rüyadaki Oyuncaklar

Yaz Misafirleri

Rumuz Goncagül

Küçük Adam N’oldu Sana

Hikâye-i Mahmut Bedrettin

Sınırda-Duvar

 

 

 

Filmler

 

Masumlar Apartmanı (2020) - Hikmet Derenoğlu

Çukur (2019-2020) - Baytar Selami

Jet Sosyete (2019) - Fazlı (29. bölüm)

Kalp Atışı (dizi) - 2017

Kara Sevda (dizi) - 2015-2016 Hakkı Alacahan

Pek Yakında - 2014 Kendisi

Bugünün Saraylısı - 2013 Ayşen'in üvey babası

Kaçak ( 2013) - 2013-2015 Sarı Erol

Suskunlar (dizi) - 2012 Belalı Naim

Devrimden Sonra - 2011

Cümbür Cemaat Aile - 2010

Geniş Aile - 2009

Başka Dilde Aşk - 2009

Ey Aşk Nerdesin - 2009

Türkler Çıldırmış Olmalı - 2009

İş Arıyoruz - 2008

Arka Sıradakiler - 2007

Doktorlar - 2007

Mahşer - 2007

Eve Giden Yol 1914 - 2006

Nefes Nefese - 2005

Çemberimde Gül Oya - 2004

Yağmur Zamanı - 2004

Hayat Bilgisi - 2003

En Son Babalar Duyar - 2002

Merdiven - 2000

Erikçigiller - 2000

Acemiler İş Başında - 2000

Yeni Bir Hayat - 2000

İnsanca - 2000

İyiler - Kötüler - 2000

Köy Kahvesi - 2000

İkinci Bahar - 1998

İnsan Kurdu - 1997

Tersine Akan Nehir - 1996

Bizim Aile - 1995

Sessiz Film - 1984



Son Güncelleme: 05.02.2022 15:53
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Anahtar Kelimeler:
Metin ÇoşkunKara SevdaTRT
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