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Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?

Eyvah Eyvah, Mucize 2, Ay Lav Yu gibi birçok ünlü yapımda yer alan usta oyuncu Meray Ülgen kimdir? Yer aldığı dizi ve sinema filmleri nelerdir? İşte detaylar...

22 Haziran 2021 Salı 15:11
Usta Oyuncu Meray Ülgen kimdir? Nerelidir? Hangi Yapımlarda Yer Almıştır?
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Meray Ülgen 11 Mart 1942 tarihinde Konya’da dünyaya gelmiştir. 1972 yılında Almanya’ya yerleşmiş ve o tarihten beri yaşamına Almanya’da devam etmiştir.

Usta oyuncu Meray Ülgen erken yaşlarda tiyatro ve karikatüre ilgi duymaya başlamış ve bu ilgisini gerek Türkiye’de gerek yurt dışında yönetmen, yazar ve oyunculuk yaparak sürdürmüştür. Pek çok tiyatro gösterisinde sahne almış ve aynı zamanda yönetmenlik görevini üstlenmiştir. Türkiye’de ve Almanya’da gösterdiği faaliyetlerin yanı sıra Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde de çeşitli yapımlarda yer almıştır.

2007 yılında Altın Koza En iyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü, Takva filmindeki Şeyh rolü ile kazanmıştır. Almanya’da Alman WDR TV için Ali Baba ve Pappenheimer Ailesi adlı filmde yönetmen ve senaryo yazarı olarak faaliyet göstermiştir.

Meray Ülgen Takva, Namuslu, Ay Lav Yu, Evet, Süperseks, İch Will!, Eyvah Eyvah 2 ve 3, Reis, Madımak: Carina’nın Günlüğü, Mucize 2. , Muhteşem Yüzyıl Kösem, Pars Narkoterör, Kuzey Rüzgarı, Mordkommission İstanbul gibi birçok yapımda rol almıştır.


Son Güncelleme: 22.06.2021 15:11
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Meray ÜlgenAy Lav YuEyvah EyvahMucizeTakvaMucize 2Muhteşem Yüzyıl
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