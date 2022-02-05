Usta oyuncu Gökhan Mete kimdir?

1945 yılında İstanbul’da doğan usta oyuncu Gökhan Mete, kariyerine Bursa Halkevi tiyatrosunda başlamıştır. Şehir tiyatrolarında yer alan Mete, daha sonra emekli olmuştur. 22 Mayıs ise 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Kökçü ile evlenmiştir.

Gökhan Mete’nin yer aldığı projeler;

Huzur Sokağı

Karadağlar

Elveda Rumeli

Ahh İstanbul

Unutulmayanlar

Gülizar

Aşkımızda Ölüm Var

Emanet

Abdülhamit Düşerken

Oyun

Hesabım Bitmedi

Mazlum

Hayatım Roman

Barbunya Nuri

Hain Geceler

Kaçıklık Diploması