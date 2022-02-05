Usta oyuncu Gökhan Mete kimdir?

1945 yılında İstanbul’da doğan usta oyuncu Gökhan Mete, kariyerine Bursa Halkevi tiyatrosunda başlamıştır. Şehir tiyatrolarında yer alan Mete, daha sonra emekli olmuştur. 22 Mayıs ise 2016 yılında kendisi gibi oyuncu olan Ayşe Kökçü ile evlenmiştir.
Gökhan Mete’nin yer aldığı projeler;
Huzur Sokağı
Karadağlar
Elveda Rumeli
Ahh İstanbul
Unutulmayanlar
Gülizar
Aşkımızda Ölüm Var
Abdülhamit Düşerken
Oyun
Hesabım Bitmedi
Mazlum
Hayatım Roman
Barbunya Nuri
Hain Geceler
Kaçıklık Diploması
Son Güncelleme: 05.02.2022 14:58