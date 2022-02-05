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Usta oyuncu Deniz Oral kimdir? Kaç yaşındadır? Deniz Oral hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?

Usta oyuncu Deniz Oral kimdir? Aslen nerelidir? Hangi dizi ve filmlerde rol almıştır? Sorularının yanıtları internet ortamında araştırılıyor.

05 Şubat 2022 Cumartesi 14:33
Usta oyuncu Deniz Oral kimdir? Kaç yaşındadır? Deniz Oral hangi dizi ve filmlerde rol almıştır?
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Usta oyuncu Deniz Oral kimdir? Hangi dizi ve filmlerde yer almıştır? Büyük merakla araştırılıyor.

Deniz Oral kimdir? Aslen nerelidir? Hangi dizilerde rol almıştır?

14 Ekim 1963 yılında doğmuş olan oyuncu terazi burcudur. Deniz Oral ilk, orta ve Lise öğrenimini doğup büyüdüğü şehir olan Mersin’de bitirmiştir.

Bir gün ablasının oynadığı tiyatroda çocuk oyuncu ihtiyacı olmuş ve ablasının elinden tutarak onu tiyatroya götürmesiyle tiyatro kariyerine başlamıştır. Uzun süre Mersin Bölge Tiyatro’da amatör olarak oyunculuk yapmıştır. 15 yıl profesyonel futbol oynamış olan büyük oyuncu Deniz Oral 1985 yılında Ankara’ya gitmiş ve 1 yıl sonra TRT’de dublaj yapmaya başlamıştır.

Albümleri

:

2010 - Kaçma Benden

Rol Aldığı Reklam Filmleri:

Altunsa Gold Ayçiçek Yağı

Beşler Makana

Tecno plas

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2011 - Her Yöne 90 Dakika

2010 – Her şeye Rağmen Merhaba

2007 - Karmakarışık

1992 - Tiyatrokare

1973 - Gemilerde Talim Var

Yer aldığı dizi ve rolleri;

2020 - Müfreze (Sinema Filmi)

2020 - Ev Yapımı (TV Dizisi)

2019 – Mucize 2 Aşk (Sinema Filmi)

2019 - Kim Daha Mutlu? (Sinema Filmi)

2019 - Güller (Sinema Filmi)

2018 - Son Oyun (Sinema Filmi)

2018 - Facia Üçlü (Sinema Filmi)

2018 - Benim Adım Osman (Sinema Filmi)

2017 - Mezeci Çırağı (Berber Mümin)(Sinema Filmi)

2017 - Chef (Sinema Filmi)

2016 - Saftirikler (Sinema Filmi)

2016 - Pamuk Prens (Kendisi) (Sinema Filmi)

2016 - Hangimiz Sevmedik (İhsan Durulmaz) (TV Dizisi)

2015 - Ertuğrul 1890 (Turgut Özal) (Sinema Filmi)

2015 - Ayrılsak da Beraberiz (Dijital Binali ) (TV Dizisi)

2014 – Çarşı Pazar (Çaycı Mahmut) (Sinema Filmi)

2013 - Evlilik Okulu (Sabri) (TV Dizisi)

2013 - Doksanlar (Nuri Tuncay) (TV Dizisi)

2013 - Seksenler 2. Sezon (Turgut Özal) (TV Dizisi)

2012 - Mevsim Çiçek Açtı (Sinema Filmi)

2012 - Karaoğlan (Sinema Filmi)

2010 - 72. Koğuş (Baş Gardiyan) (Sinema Filmi)

2009 - 2011 - Papatyam (Lütfü ) (TV Dizisi)

2009 - Güneşi Gördüm (Tansu) (Sinema Filmi)

2008 - Yaşar Ne Yaşar Ne Yaşamaz (Hüseyin) (TV Filmi)

2008 - Maskeli Beşler: Kıbrıs (Komiser) (Sinema Filmi)

2008 - Kız Takımı (İlyas) (TV Dizisi)

2008 - Kırmızı Işık (TV Dizisi)

2008 - Ateşten Koltuk (Seyfi) (TV Dizisi)

2007 - Ölümle Dans (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2007 - Beyaz Melek (Huzurevi Sakini) (Sinema Filmi)

2007 - Köprü 2. Sezon (Selim) (TV Dizisi)

2005 - Maskeli Beşler: İntikam Peşinde (Komiser) (Sinema Filmi)

2005 - Kayıt Dışı (Fuat) (TV Dizisi)

2005 - Hababam Sınıfı 3,5 (Sumo) (Sinema Filmi)

2005 - Ahududu (TV Dizisi)

2004 - Büyük Buluşma (TV Dizisi)

2002 - Yarım Elma (Gurbetçi) (TV Dizisi)

2002 - Sırlar Dünyası / Sır Kapısı (TV Dizisi)

2001 - Yeditepe İstanbul (Doğan) (TV Dizisi)

2001 - Güz Gülleri (TV Dizisi)

2001 - Avcı (Raşit) (TV Dizisi)

1999 - Umut Yolcuları (TV Dizisi)

1999 - Kurt Kapanı (Gazeteci Ali) (TV Dizisi)

1999 - Aile Bağları (TV Dizisi)

1998 - Şafak Vakti (TV Dizisi)

1998 - Kanal Yumuşak G (Rüstem) (Sinema Filmi)

1998 - Hesabım Bitmedi (TV Dizisi)

1998 - Herşey Çok Güzel Olacak (Akvaryumcu Cemil) (Sinema Filmi)

1998 - Gülün Bittiği Yer (İşkenceci) (Sinema Filmi)

1997 - Ruhsar (TV Dizisi)

1997 - Beyaz Savaş (TV Filmi)

1996 - Başka İstanbul Yok (TV Dizisi)

1995 - Bizim Ev (Burhan Başkan) (TV Dizisi)

1994 - Hangimiz Eşek (TV Dizisi)

1992 - Evde Tek Başına 2 (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)



Son Güncelleme: 05.02.2022 14:33
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