Unutulmayan eski Türk dizileri hangileridir?

Dizi tarihinde unutulmayan diziler

Kuzey Güney : Türk dizi tarihine damga vurmuş dizilerden biridir. Kuzey ve Güney kardeşlerin Cemre adındaki kıza aşık olmaları sonrası yaşanan olaylar ekrana gelmiştir. Dizinin oyuncu kadrosunda Kıvanç Tatlıtuğ,Buğra Gülsoy ve Öykü Karayel gibi isimler yer almaktadır.

Suskunlar : Suskunlar dizisinde 4 gencin hapishanede başlarına gelen sonrası hayatlarının alt üst olması ile başlarına gelenler anlatılmaktadır. Bu grup intikam için daha sonra tekrar bir araya gelir. Dizinin oyuncu kadrosunda Murat Yıldırım,Sarp Akkaya ve Aslı Enver gibi isimler yer alıyor.

Adanalı : Dizide İstanbul’un en büyük çetesinin lideri olan Maraz Ali’nin ve Adanalı komiser aksiyon dolu maceraları konu edilmektedir. Dizinin kadrosunda Oktay Kaynarca,Mehmet Akif Alakurt ve Ekin Türkmen gibi isimler yer alır.

Ezel : Türk dizi tarihine damga vuran dizilerden biri olan Ezel,evlenme hayali kurduğu Eyşan ile en yakın arkadaşları Cengiz ve Kerpeten Ali’nin ihaneti sonrası hapishaneye giren Ömer’in Ezel kimliğiyle intikam alması konu edilmektedir. Dizinin kadrosunda Kenan İmirzalıoğlu ve Cansu Dere gibi isimler yer alıyor.

Leyla ile Mecnun : Dizide hastanede boş yatak olmadığı için aynı yatağa yatırılan bebeklere Leyla ile Mecnun isminin verilmesi sonrası bir araya gelmeleri ve aşık olmaları sonucu yaşanan komik olaylar konu edilmektedir. Dizinin kadrosunda Ali Atay,Ahmet Mümtaz Taylan ve Köksal Engür gibi isimler yer alıyor.

Kardeş Payı : Metin ve Ali kardeşler babalarının zoru ile su tesisatçısı olur. Hayatlarını yaptıkları icatlarla değiştirmeye çalışan kardeşlerin hikayesi konu edilmektedir. Dizinin oyuncu kadrosunda Ahmet Kural,Murat Cemcir ve Seda Bakan gibi isimler yer alıyor.

Ulan İstanbul : Adaletli çalmak felsefesiyle ilerleyen bir grup hırsız çetesinin liderlerinin en yakın arkadaşlarından üzücü haber alması sonra İstanbul’a taşınan çetenin hikayesi aktarılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Şebnem Bozoklu,Uğur Polat ve Sevtap Özaltun gibi isimler yer alıyor.

Geniş Aile : Dizide Cevahir isimli karakterin Almancı bir ailenin kızı ile 3 aylık evliliğinin ardından evine dönmesi ve eski sevgilisi Şükufe için ezeli rakibi ile mücadelesi aktarılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Ufuk Özkan,Zuhal Topal ,Fırat Tanış ve Rasim Öztekin gibi isimler yer almaktadır.

Öyle bir Geçer Zaman ki : Dizide uzun yol gemisinde 2.kaptan olan Ali’nin yabancı bir kadınla tanışması ve onunla birlikte evine dönmesi ve çocuklarını ve eşini sokağa atması sonrası yaşananlar aktarılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Ayça Bingöl,Wilma Elles,Yıldız Çağrı Atiksoy ve Aras Bulut İynemli gibi isimler yer alıyor.

Aynalı Tahir : Dizide mahallenin cesur delikanlısı olan Tahir ve mahallede kötü karakter olarak bilinen Tilki Ekrem arasında geçenler dizinin konusu olarak karşımıza çıkar. Dizinin oyuncu kadrosunda Alişan,Saruhan Güney,Yeşim Büber gibi isimler yer alır.

Cennet Mahallesi : Dizide Roman mahallesinde bulunan Ferhat ve Sultan’ın birbirine olan aşkı ve Sultan’ın annesinin bu aşka karşı çıkması konu edilir. Dizinin oyuncu kadrosunda Melek Baykal,Alişan ve Çağla Şikel yer alır.

Aliye : Dizide Aliye adında genç bir kadının kocası tarafından aldatıldığını öğrendikten sonra çocuklarıyla kocasında kaçması konu edilir. Dizinin oyuncu kadrosunda Sanem Çelik,Halit Ergenç ve Nejat İşler yer alır.

Yarım Elma : Birbirini tanımayan ikiz kardeşinin bir araya gelmesi ve köyde yaşayan Gonca’nın İstanbul’a alışma çabaları dizide konu edilir. Dizinin oyuncu kadrosunda Janset,Günay Karacaoğlu yer alır.

Çılgın Bediş : Bediş lise çağında olan ve çok eğlenceli arkadaşları olan biridir. Genç kızın gençlik hikayesi aktarılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Cenk Eren, Yonca Evcimik ve Çiçek Dilligil gibi isimler yer alır.

Asmalı Konak : Amerika’da taşınan Seymen ve Bahar’ın evlenmesinin ardından Seymen’in memleketi Kapadokya’da taşınması ile gelişen olaylar dizide aktarılmaktadır. Dizinin oyuncu kadrosunda Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay başrol oynamaktadır.

Ruhsar : Bir trafik kazası sonrası hayatını kaybeden Ruhsar’ın,eşini çok sevmesinden dolayı ruhu eşini bırakamamıştır. Ruhsar, eşinin annesine ve kardeşine karşı mücadele eder. Dizinin başrolünde Cem Davran ve Hande Ataizi yer almaktadır.

Çiçek Taksi : dizide taksi durağında soför olarak çalışan kişilerin birbirleri ile olan olayları aktarılmaktadır.

En Son Babalar Duyar : Sürekli olarak başlarına iş açan 4 kardeşin durumdan kurtulmak için annelerinden yardım istemesi ve başlarına açtıkları işin babaları tarafından duyulmaması için verdikleri çaba dizide konu edilmektedir.

Dadı : Medya patronu 3 çocuğu için eve Melek adında bir dadı alması ve dadının patrona aşık olması sonrası gelişen olaylar aktarılmaktadır.

Tatlı Kaçıklar: Aynı evi paylaşan birbirlerine zıt karakter olmasına rağmen çok yakın arkadaş olan Rafet ve Saffet adlı arkadaşların olayları dizide aktarılmaktadır.

Hayat Bilgisi : Rıdvan Kanat Lisesi’nde yerinde duramayan öğrenciler ve idealist öğretmen olan Afet Güçverir’in öğrencilerle yaşadığı komik olaylar dizide aktarılmaktadır.

Yılan Hikayesi : Memoli isimli başkomiserin oğlunu öldüren mafyayla mücadelesi dizide aktarılmaktadır.

Ayrılsak da Beraberiz : Birbiriyle anlaşamayan çiftin boşanmasının ardından evden ayrılmamak istedikleri için aynı evi paylaşmaları ile Bena ve Teoman’ın komik olayları dizide aktarılmaktadır.

Kurtlar Vadisi: Genç mafya babası Süleyman Çakır ve devlet için çalışan en yakın dostu Polat Alemdar’ın derin devlet ile mafya arasında geçen mücadeleleri dizide aktarılmaktadır.

Deli Yürek : Yusuf isimli karakter askerden döndükten sonra babasının tamircisinde işe başlar. Tamirciye gelen lüks arabalardan etkilenen Yusuf’un zengin olma hayalleri ile mafya babası Kara Hamit ile tanışması sonrası değişen hayatı dizide aktarılmaktadır.

Ekmek Teknesi : Fırıncı olan Nusret Baba’nın ailesi ve çevresindeki insanların arasında geçen olaylar dizide aktarılmaktadır.

Sıdıka : Sıdıka isimli genç ailesi tarafından okutulmayan ve sürekli olarak evinin penceresinden dışarıyı izleyip kendine komik sebepler bulması dizinin konusu olarak karşımıza çıkar.

Bizimkiler : Aynı apartmanda yaşayan 7 farklı ailenin kendi aileleri ve kendi aralarında yaşadıkları olaylar aktarılmaktadır.

Kaygısızlar : Memnun Kaygısız 3 eşi ve 36 çocuğu ile geçim sıkıntısı nedeniyle İstanbul’a taşınır. Burada geçen olaylar dizide aktarılır.

Tatlı Hayat : İhsan ve Sevinç çifti sahip oldukları kuru temizleme ile bir anda zengin olur. Bunun ardından gelişen olaylar dizide aktarılmaktadır.

Bir Demet Tiyatro : Çıtır ailesinin çevresindekilerle yaşadıkları olaylar dizide aktarılmaktadır.

7 Numara : Aynı üniversitede okuyan 4 kızın Vahit ve Zeliha isimli ailenin üst katına taşınır. Alt katında Vahit’in amcaoğullarıyla yaşadıkları komik ve eğlenceli olaylar dizide aktarılır.

İkinci Bahar: Ali Haydar Usta ünlü bir kebapçı olarak eşinin vefatının sonrası çocuklarını kendi yetiştiren Ali Haydar’ın mezelerini yapan inatçı ve sevimli bir hanımla yaşadıkları dizide aktarılmaktadır.

Ülkemizde bazı dizilerin yeri herkes için çok ayrıdır. 90’lı yıllardan beri birçok dizinin konusu halen geçmektedir. Dizi tarihine damga vurmuş diziler merak edilmektedir. Unutulmamış diziler hangileridir?