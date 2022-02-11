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Ünlü yönetmen John Krasinski ve Natalie Erika James, “Apartment 7A” filmini çekecek!

2020 yılının Temmuz ayında vizyona giren Relic filminin yönetmeni John Krasinski ve Natalie Erika James, ''Apartment 7A''i çekecek. Yine korku türünde olan film, izleyiciler tarafından heyecanla bekleniyor.

11 Şubat 2022 Cuma 02:11
Ünlü yönetmen John Krasinski ve Natalie Erika James, “Apartment 7A” filmini çekecek!
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2020 yılının en iyi korku filmlerinden biri olan Relic’in yönetmeni Natalie Erika James, Apartment 7A’nın senaryosunu kaleme alacak. A Quiet Place filminde de imzası olan John Krasinski ile birlikte Apartment 7A’nın yapımcılığını üstlenecek.

Geçtiğimiz Temmuz ayında Relic, izleyici ile buluşmuştu. Yapımcı John Krasinski’nin yeni filmi A Quiet Place 2 ise koronavirüs nedeniyle hâlâ vizyona girmedi. Apartment 7A filminin konusu ve vizyon tarihiyle ilgili henüz bir bilgi paylaşılmadı.

James, yeni filmi için şu ifadeleri kullandı:

‘’Birkaç senaryo yazıyorum ve hepsi korkunun alt türleri. Hepsi çok kişisel filmler. Başka türlü nasıl yazacağımı bilmiyorum, çünkü biliyorsunuz ki bir şeyleri hayata geçirmek için en az iki yılınızı harcayacak kadar o işe değer vermelisiniz. Kişisel deneyimlere dayanmasına gerek yok. Daha çok kişisel sorgulamalar, kişisel korkular gibi. Bana göre film yapmak felsefi sorular sormak için harika bir yol.’’ dedi.



Son Güncelleme: 11.02.2022 02:11
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Anahtar Kelimeler:
John KrasinskiNatalie Erika JamesApartment 7aRelic
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